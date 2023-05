Godere di una buona protezione quando si naviga in rete è un fattore fondamentale. Ebbene, se siete alla ricerca di un software che vi garantisca una sicurezza totale da qualsiasi attacco informatico su ogni vostro dispositivo vi invitiamo a dare uno sguardo al catalogo Amazon sulle opzioni di Norton 360 Antivirus, oggi scontate fino al 68%!

Tutte le versioni premium del famoso software antivirus sono in sconto, ovvero Standard, Plus, Deluxe e Premium, le quali si differenziano per il numero di dispositivi collegabili e per le funzionalità offerte, come lo spazio in Cloud e la protezione per i minori. Insomma, potrete scegliere la versione che più fa al caso vostro, risparmiando decine di euro e iniziando a navigare in totale sicurezza.

In particolare, vi consigliamo la versione Deluxe, disponibile a soli 18,99€ invece di 59,99€ per un abbonamento di 15 mesi. Con meno di 20,00€, dunque, riuscirete a proteggere il computer e qualsiasi altro dispositivo vogliate, come smartphone e tablet, ottenendo anche la massima privacy online e sfruttando un’interfaccia intuitiva per tutti i livelli di esperienza.

Questa versione di Norton 360 Antivirus vi offrirà protezione su un massimo di 5 dispositivi, oltre a includere una VPN per garantire l’anonimato online. Inoltre, avrete a disposizione anche un pratico gestore di password per tenere al sicuro le vostre credenziali, ben 50 GB di spazio di backup nel cloud e svariati funzionalità per tutelare i bambini durante i loro primi passi nel mondo dell’internet.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei vari piani di Norton 360 Antivirus in sconto su Amazon, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è di approfittarne il prima possibile, dato che le offerte potrebbero esaurire a breve!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!