Se siete alla ricerca di un antivirus robusto e capace di proteggere il vostro sistema dalle minacce del web, incluse le più difficili da scovare, Norton Antivirus Plus è progettato con i più alti standard di sicurezza. Potreste quindi essere interessati a uno sconto vantaggioso relativo proprio a quello che è uno dei migliori antivirus in circolazione, installabile sia su Windows che Mac.

Come saprete, affidarsi oggi a un normale software antivirus non è più sufficiente e a volte persino alcune soluzioni a pagamento mostrano punti di debolezza. Pur essendo la versione più leggera e meno costosa, Norton Antivirus Plus promette una protezione completa da ogni tipo di virus, malware, ransomware e hackeraggio. Un software che tutti dovrebbero avere, non solo perché non compromette le prestazioni del PC grazie alla sua leggerezza, ma soprattutto perché attivando oggi il piano annuale scontato del 57% diventa estremamente vantaggioso.

Il 57% di sconto tiene conto di un risparmio extra di 5 euro rispetto al tipico ribasso applicato da Norton in altre iniziative simili, ed è valido solo sulla versione Plus e per il primo anno di utilizzo. Avrete tempo fino al 30 marzo per attivare il piano annuale, pagando soltanto 14,99€ anziché 34,99€.

Come detto, la suite Norton è tra le più efficaci in commercio, nonché una delle più anziane nel settore della sicurezza informatica. Ovviamente l’azienda tiene il passo dei rischi nascosti nelle moderne pagine web e, tramite una combinazione di tecnologie avanzate di rilevamento e analisi del comportamento, identifica e rimuove le minacce online prima che possano danneggiare il vostro dispositivo.

Se siete particolarmente esigenti e pretendete una suite che si spinga oltre alla protezione di virus, allora avete un motivo in più per non lasciarvi sfuggire questa offerta, visto che Norton Antivirus Plus include anche la protezione firewall e un password manager, con cui generare, archiviare e sincronizzare tutte le password per accedere a qualsiasi sito in modo ancora più facile sicuro. Insomma, la soluzione Norton è pensata per chi vuole avere una protezione avanzata e sempre pronta per difendervi da eventuali attacchi informatici.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che la scadenza della promo è abbastanza vicina.

