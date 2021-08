Norton e Avast diventano un gigante della cybersecurity da 8 miliardi di dollari

NortonLifeLock e Avast hanno annunciato una fusione (che vi avevamo anticipato circa un mese fa), in base alla quale Norton acquisterà l’intero importo delle azioni Avast disponibili in modo da incorporarla nella sua attività di sicurezza informatica. L’accordo, riportato dai colleghi di The Verge, del valore di oltre 8 miliardi di dollari, genererà un gigante della cybersecurity con un totale di circa 500 milioni di clienti.

Vincent Pilette, CEO di NortonLifeLock, ha esaltato le opportunità create da questa fusione, affermando che:

Con questa combinazione, possiamo rafforzare la nostra piattaforma di sicurezza informatica e (…) avremo anche la capacità di accelerare ulteriormente l’innovazione per trasformare la cyber safety.

Il CEO di Avast, Ondřej Vlček, d’altra parte, ha aggiunto che

In un momento in cui le minacce informatiche globali stanno crescendo, ma la penetrazione della sicurezza informatica rimane molto bassa, insieme a NortonLifeLock saremo in grado di accelerare la nostra visione condivisa di fornire una protezione adatta ai consumatori di tutto il mondo.

Le preoccupazioni per la sicurezza informatica sono aumentate a un ritmo vertiginoso insieme alla pervasività delle tecnologie blockchain e le criptovalute, che si aggiungono ai dati già preziosi che i consumatori e le aziende conservano nelle loro macchine. E aumenterà solo sulla scia di minacce sempre più sofisticate: legioni di PC infetti da malware che eseguono botnet, attacchi ransomware che tengono in ostaggio le aziende, attacchi a infrastrutture di servizi critici – questi sono solo alcuni dei diversi vettori di attacco che si devono affrontare.

La fusione mira a unire le competenze di entrambe le società nei rispettivi campi, con la compagnia risultante che cercherà di costituire la soluzione perfetta sia per gli utenti attenti alla privacy (una delle caratteristiche più forti di Avast) sia per l’attenzione di NortonLifeLock sulla sicurezza dell’identità.

Avast si è già affermato come un attore importante nello spazio della sicurezza informatica sin dalla sua creazione nel 2010 e il suo successo ha portato all’acquisizione di un’altra società del settore, AVG, nel 2016. NortonLifeLock, tuttavia, rappresenta quello che rimane in ambito consumer di Symantec (nata nel 1991), dopo che quest’ultima ha venduto le sue soluzioni di sicurezza aziendale a Broadcom nel 2019.