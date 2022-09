Per molti può sembrare ieri, ma sono passati 20 anni da quando è stato lanciato Windows XP, una delle versioni più longeve del sistema operativo di Redmond, che è rimasto installato sui PC di molti utenti anche ben oltre la data della sua uscita dalle scene. Chi è nostalgico dell’interfaccia di allora, caratterizzata dagli iconici dettagli blu e dallo sfondo collinare, potrà adesso utilizzarla su Windows 11 grazie all’app WindowBlinds 11 annunciata da Stardock. Questa permette di personalizzare l’aspetto nell’ultima versione di Windows, dando la possibilità di cambiare elementi come il menu start, la barra delle applicazioni e del titolo, i pulsanti di controllo e molto altro.

Il software è attualmente disponibile in versione beta per 15$ e si trova anche all’interno della suite Object Desktop di Stardock. Fra le caratteristiche offerte dall’applicativo, c’è innanzitutto la possibilità di impostare una modalità scura automatica, è possibile navigare in uno store interno per scaricare nuovi temi e sono infine presenti il supporto avanzato per valori DPI elevati e la scalabilità automatica dell’interfaccia, al fine di garantire una fedeltà visiva in qualsiasi situazione.

Fonte: Stardock

Per la personalizzazione del menu Start gli utenti dovranno anche installare Start 11, altra applicazione sviluppata sempre da Stardock utile allo scopo. Come affermato da Brad Sams, vice presidente della casa di sviluppo, WindowBlinds 11 mira a dare la possibilità, a coloro che non apprezzano molto la nuova interfaccia di Windows 11, di personalizzare questo aspetto cambiandolo a piacimento, mantenendo al tempo stesso i vantaggi e le novità offerte dalla versione più moderna.

A proposito di sistemi Windows, Microsoft ha confermato la scorsa settimana l’evento Surface che si terrà il prossimo 12 ottobre. Tra le novità attese per la presentazione, ci sono diversi nuovi dispositivi come ad esempio il Surface 9 Pro, una nuova linea di Surface pensati specificatamente per il gioco, un possibile nuovo portatile Surface Laptop 5, nuovi accessori, tra cui auricolari wireless Surface Earbuds e molto altro.