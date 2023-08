Se siete tra quelli che non riescono a staccare la spina nemmeno in vacanza e portate sempre con voi un potente computer portatile per lavorare ovunque voi siate, allora questa incredibile offerta di Amazon fa al caso vostro. Potrete acquistare l’Acer TravelMate P2 dal valore iniziale di oltre 900,00€ al prezzo scontato di soli 599,00€.

Questo sconto eccezionale rende l’acquisto di questo modello molto vantaggioso. Ma non è solo il prezzo a renderlo interessante. Il notebook offre, infatti, altri motivi validi per sceglierlo, tra cui il robusto chassis che ha superato severi test militari, garantendo solidità e resistenza. Potremmo quasi definirlo un portatile rugged, ideale per coloro che spostandosi frequentemente non vogliono correre il rischio di danneggiare il dispositivo.

Considerato quanto detto poc’anzi, parliamo di un notebook rivolto a un pubblico che cerca un dispositivo dalle ottime prestazioni unite alla robustezza e, per questo, utilizzabile nelle più disparate situazioni. Nonostante sia incredibilmente robusto, lo chassis nero dall’aspetto elegante e solido pesa soltanto 1,6 kg e vanta uno spessore di soli 1,99 mm.

Dal punto di vista della componentistica, troverete un display IPS FHD da 14″, che offre nitidezza, luminosità e contrasto più che sufficienti per ottenere un’esperienza lavorativa ottimale sia a casa che fuori. La potenza del processore Intel Core i5-1135G7, unita alle prestazioni della scheda grafica Intel Iris Xe, vi consentiranno di affrontare senza sforzi anche le attività più impegnative e il multitasking. L’ottima produttività viene confermata dalla possibilità di espandere la memoria RAM fino a 32 GB e dalla presenza di un rapido SSD PCIe NVMe da 512 GB che, insieme, garantiranno un avvio rapido del sistema operativo e delle relative applicazioni.

Essendo pensato per il lavoro e lo studio, Acer TravelMate P2 vanta una batteria capace di accompagnarvi per ben 12 ore, cosicché possiate arrivare a fine giornata lavorativa senza preoccupazioni. Inoltre, con un assortimento di porte VGA, HDMI, USB 3.2 e la nuovissima Thunderbolt 4, potrete collegare senza problemi tutti i dispositivi di cui avete bisogno per essere sempre connessi e produttivi. Infine, non sentirete la mancanza del cavo Ethernet, dato che questo modello supporta il Wi-Fi 6, che garantisce una connessione wireless più veloce e stabile rispetto allo standard Wi-Fi 5, presente ancora oggi su molti computer portatili.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

