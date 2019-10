Notebook Asus e non solo tra le offerte del giorno di Amazon

Cominciamo la settimana all'insegna delle offerte del giorno su Amazon, segnalandovi quelle che sono le novità dal punto di vista della scontistica hardware.

Cominciamo la settimana all’insegna delle offerte del giorno su Amazon, segnalandovi quelle che sono le novità dal punto di vista della scontistica hardware. Le offerte non sono molte, eppure Amazon stamattina ha riservato un po’ di sorprese per chi è alla ricerca di un nuovo notebook dal buon rapporto qualità prezzo. Da segnalare, infatti, gli sconti relativi ad alcuni prodotti marchiati Asus tra cui l’ottimo Asus Vivobook A403, disponibile al prezzo di 899,00 euro in virtù dei canonici 1.199,00€, nonché il popolare convertibile di Lenovo, lo Yoga 530, disponibile a prezzo scontato sia nella sua versione con processore Ryzen 3, sia in quella con Intel Core i5. Da segnalare, infine, una buona offerta anche per quanti sono alla ricerca di un notebook gaming, Acer Nitro 5 con Intel Core i5-8300h e Nvidia GeForce GTX 1050ti disponibile con ben 340,00 Euro di sconto!

Diamo quindi un’occhiata alle promozioni nel dettaglio:

Offerte notebook

Offerte videogiochi

Altre offerte

