Se cercate un notebook da gaming sottile e leggero, fattori che normalmente sono trascurati o sacrificati, allora la serie Thin di MSI fa al caso vostro. Vi interesserà quindi sapere che Amazon sta proponendo MSI GF63 Thin 11UC-1014IT a meno di 1.000 euro, un prezzo che rende l’acquisto di un notebook di questo livello molto conveniente.

Scontato del 23%, questo laptop da gaming può essere acquistato a soli 999,00€ invece di 1.299,00€. Abbiamo di fronte uno dei migliori tagli di prezzo mai applicati su questo modello. Lo sconto può essere molto altalenante, ma visto che parliamo già di una percentuale importante, è probabile che nelle prossime ore l’offerta diventi meno conveniente anziché più allettante. Pertanto, vi consigliamo di approfittarne prima che sia troppo tardi.

Come detto, la proposta si riferisce a un notebook da gaming, quindi l’offerta dovrebbe suscitare interesse per coloro che cercano un dispositivo che gli permetta di giocare in modo simile a un PC desktop ma con la comodità di poterlo fare ovunque. Poter giocare in maniera versatile è dunque uno dei vantaggi di MSI GF63 Thin 11UC-1014IT, che può vantarsi di avere di una CPU Intel Core i7-11800H, 16GB di RAM a 3200Mhz e una Nvidia RTX 3050.

Un notebook potente e sottile quindi, ma che dire della gestione delle temperature? Con il suo design ottimizzato, che presenta numerosi sfoghi d’aria sia nella parte posteriore che sottostante, la scocca rimarrà sempre fresca, evitando così di ritrovarsi con la superficie superiore della tastiera surriscaldata. L’ottima gestione delle temperature farà in modo che tutto l’hardware funzioni sempre al massimo della sua efficienza, garantendo prestazioni ottimali e una maggiore durata nel tempo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

