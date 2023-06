State pensando di acquistare un nuovo notebook o PC per il lavoro, lo studio o le vostre sessioni di gaming? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alle fantastiche promozioni lanciate da Yeppon, che vi consentiranno di risparmiare fino a 700,00€ su tantissimi prodotti Acer!

Dagli iconici Acer Aspire ai PC Desktop, passando per i Predator, i migliori per il gaming, il catalogo di computer in offerta è veramente ampio e variegato. Troverete, dunque, sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, e potrete portarlo a casa con un prezzo da outlet.

Tra le offerte più interessanti vi è senza dubbio l‘Acer Predator Helios 16, disponibile a soli 1.999,99€ invece di 2.699,00€. Stiamo parlando di un notebook da gaming veramente potentissimo, dotato di scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070, processore Intel Core i7 13700HX di 13esima generazione, 16 GB di RAM DDR5 e ben 1TB di SSD.

Tali componenti hardware vi permetteranno di giocare a qualsiasi titolo appartenente alla nuova generazione con impostazioni grafiche al massimo, godendo, quindi, di immagini a dir poco spettacolari. Avrete a disposizione anche le tecnologie più avanzate del settore, come il Ray Tracing, l’NVIDIA DLSS 4 e l’NVIDIA Max-Q, le quali miglioreranno ulteriomente i vostri gameplay.

Potrete poi godere dei giochi, ma anche di film e serie tv, su un magnifico display LED da 16″ con una frequenza di aggiornamento di ben 240Hz, che vi garantirà la massima fluidità anche durante le scene più frenetiche. Il pannello riuscirà a coprire il 100% della gamma di colori RGB, offrendovi così immagini realistiche e piene di contrasti.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi notebook e PC Acer in sconto su Yeppon, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata alle offerte per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che potrebbero esaurire a breve!

