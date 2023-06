Siete alla ricerca di un notebook che vi offra una combinazione di prestazioni potenti, un’esperienza di gioco fluida e una batteria a lunga durata? In tal caso la soluzione perfetta per voi è l’ASUS TUF Dash F15, perfetto per il gaming e l’utilizzo quotidiano e oggi scontato a 999,00€!

Grazie alla fantastica offerta proposta da Euronics, infatti, potrete risparmiare ben 300,00€ rispetto al prezzo di listino di 1.299,00€. Inoltre, avrete modo di optare per il pagamento in 3 rate da 333,00€ senza interessi con Klarna, un servizio che, come PayPal, vi permetterà di dilazionare la spesa in modo rapido e senza alcun costo aggiuntivo.

Il cuore pulsante dell’ASUS TUF Dash F15 è l’unione della scheda video GeForce RTX 3070 con il processore Intel Core i7-12650H di 12a generazione, che renderanno le vostre sessioni di gioco spettacoli, anche con le impostazioni grafiche al massimo. Potrete poi godere dei vostri gameplay in uno schermo Quad HD con una frequenza di aggiornamento di ben 165Hz, che non solo garantirà la massima fluidità delle immagini, ma si sincronizzerà con il frame rate della GPU per ridurre lag e stuttering,

Uno dei punti deboli dei notebook da gaming è solitamente la batteria con poca autonomia e con un ingombrante caricatore. In questo caso, però, il problema è stato risolto in modo eccellente da ASUS: il TUF Dash F15 è dotato di porta Type-C, che vi permetterà di utilizzare alimentatori portatili, sfruttando la ricarica rapida per portare il PC al 50% in soli 30 minuti.

Infine, anche il design del portatile è stato ottimizzato al massimo, implementando i nuovi Arc Flow Fans a 84 lamelle per garantire un elevato flusso d’aria, riducendo così i rumori della ventola. Potrete, dunque, giocare ovunque voi siate, godendo di una potenza incredibile e della versatilità di un notebook da gaming leggero e pronto a tutto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Euronics dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

