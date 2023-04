Acquistare un notebook da gaming con specifiche tecniche di alto livello rappresenta sempre un forte impatto sul proprio portafoglio, tanto che questi portatili spesso non vengono nemmeno presi in considerazione a prezzo pieno. Oggi invece avete degli ottimi motivi per acquistare l’Acer Nitro 5 AN515-58-72P6, poiché Amazon lo propone con lo sconto più alto di sempre.

Parliamo di un taglio di prezzo del 33%, sufficiente per permettervi di acquistare questo concentrato di tecnologia a 1.199,00€ invece di 1.799,00€. Un’ottima occasione per coloro che cercano un prodotto dalle elevate prestazioni e che allo stesso tempo desiderano risparmiare sul prezzo finale.

L'Acer Nitro 5 del 2022. © 2022 Acer

Come anticipato, saranno proprio le specifiche tecniche e la tastiera RGB a 4 zone a invogliarvi a preferire questo modello, ad oggi tra i migliori per rapporto qualità/prezzo, merito di una riduzione di ben 600 euro sul prezzo originale. A muovere il sistema operativo e a permettervi di giocare fluidamente con impostazioni grafiche elevate ci penseranno anzitutto i due componenti principali: la CPU e la GPU. La prima è un Core i7-12700H, prodotta da Intel ovviamente, mentre la seconda è una GeForce RTX 3060, nota scheda video dell’azienda di Santa Clara.

A rendere il sistema operativo scattante, che non poteva che essere Windows 11, ci penserà anche la RAM e l’SSD, che seppur non hanno un ruolo importante in gaming quanto la CPU e GPU, sono indispensabili per far sì che i caricamenti delle applicazioni siano veloci. Acer Nitro 5 AN515-58-72P6 integra delle ottime soluzioni da questo punto di vista e si farà apprezzare anche per la quantità di memoria, visto che parliamo di 1TB di storage e di 16GB per i programmi in background.

Interessante il modo in cui è stata implementata la tastiera, non tanto per le 4 zone RGB, quanto più per le evidenziazioni sui tasti WASD e sulle frecce. Questa attenzione ai dettagli semplificherà la visibilità dei suddetti tasti, soprattutto in gaming, dove si è solito usare queste combinazioni per muovere il personaggio o la telecamera all’interno del gioco.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

