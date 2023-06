Se i videogiochi sono la vostra passione e cercate un notebook che vi permetta di giocare bene agli ultimi titoli senza spendere una fortuna, vi proponiamo il potente Acer Nitro 5, noto per la sua eccellenza nel campo del gaming. Questo portatile è attualmente in offerta su Yeppon, con uno sconto di ben 600€ sul prezzo originale, che si tradurrà in una spesa di soli 1.199,00€ invece di 1.799,00€.

Potrete quindi portarvi a casa un notebook ad elevate prestazioni a un prezzo conveniente, risparmiando cifre solitamente riservate ad eventi come il Prime Day. Il nostro consiglio è di cogliere al volo questa opportunità, poiché sarà valida per un periodo limitato.

Proprio come i migliori portatili gaming del momento, Acer Nitro 5 è stato progettato per soddisfare le esigenze dei videogiocatori moderni, che non cercano soltanto una grafica realistica ma anche un’esperienza di gioco fluida. Ed è per questo che la parte hardware è stata affidata a componenti recenti e potenti, come il processore Intel Core di 12a generazione, noto per la sua flessibilità nel gestire le attività multitasking senza interruzioni.

L’architettura innovativa di questa CPU assegna i carichi di lavoro ai core appropriati, consentendovi di godervi i giochi in maniera ottimale mentre svolgete altre attività come chattare, navigare o eseguire streaming. Con l’aiuto poi della scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3060 e delle sue tecnologie proprietarie, questo Acer permetterà di portare la grafica a un livello successivo, dopo aver attivato il Ray Tracing nelle impostazioni del videogioco.

Nvidia è leader da questo punto di vista, integrando funzionalità di intelligenza artificiale avanzate come il DLSS e Max-Q, che aiutano a mantenere alte le prestazioni del notebook anche nelle applicazioni che inizialmente sembrano molto esigenti. Il tutto in una scocca sottile e leggera, nonostante i portatili di questa tipologia siano spesso associati a dimensioni più ingombranti e pesanti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

