Avete perso una delle tante opportunità di acquisto relative a portatili da gioco durante il recente Prime Day? Nessun problema, ci pensa Monclick a mettervi a disposizione un’offerta paragonabile a quelle dell’11 e 12 luglio, scontando di ben 650 euro un nuovissimo notebook Asus ROG Strix, dotato di RTX 4060 e processore Intel di 13° generazione.

La potenza di questo dispositivo è resa possibile dai risultati eccezionali raggiunti da Intel e Nvidia sui loro ultimi componenti hardware. In mancanza di offerte, il prezzo di questa meraviglia sarebbe stato di 2.298,99€. Tuttavia, fino al 25 luglio, potete acquistarlo a soli 1.649,90€, salvo esaurimento scorte.

Abbiamo già menzionato alcune delle caratteristiche principali di questo notebook, tra cui la scheda video GeForce RTX 4060 e la CPU Intel di 13ª generazione, precisamente il modello Core i7-13650HX. Tuttavia, poiché questo prodotto fa parte della rinomata gamma ROG di Asus, offre anche molte altre caratteristiche premium.

Per esempio, è dotato di illuminazioni RGB che non si limitano alla tastiera, ma si estendono anche alla scocca frontale, creando un’atmosfera personalizzata non solo durante le sessioni di gioco, ma anche in altri contesti.

I contenuti multimediali vengono riprodotti con la massima fedeltà sul display da 16″ certificato DCI-P3 al 100%, senza dimenticare la frequenza di aggiornamento di 240Hz. Il design, come ci si aspetta, è unico, con un logo stilizzato che rappresenta il flusso del vento, simbolo di ROG Intelligent Cooling. Grazie alla tecnologia Tri-Fan e alle prese d’aria ben distribuite, potrete godere di sessioni di gioco prolungate senza preoccuparvi del surriscaldamento, che sarà mantenuto sotto controllo grazie anche all’utilizzo del metallo liquido. In poche parole, tra i migliori notebook gaming acquistabili oggi con questa cifra, pertanto se avete la possibilità non lasciatevelo sfuggire.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

