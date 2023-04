I notebook da gaming sono la soluzione perfetta per tutti coloro che vogliono poter sfruttare l’hawrdare di un PC fisso, ottenendo delle prestazioni eccellenti, ma al contempo non vogliono rinunciare alle comodità di un portatile. Se siete alla ricerca di un nuovo modello top di gamma e volete risparmiare non possiamo che consigliarvi il Lenovo Legion 5 Pro, dotato della scheda video RTX 3070, oggi scontato su Amazon di ben 400,00€!

Il Legion 5 Pro potrà infatti essere vostro a soli 2.099,00€ invece del suo prezzo di listino di 2.499,00€. I componenti ottimi integrati nel notebook, di cui vi parleremo nei prossimi paragrafi, rendono l’offerta davvero imperdibile e per questo vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile. Inoltre, qualora voleste sostituire altri componenti del vostro set-up, vi consigliamo di dare uno sguardo alle nostre guide all’acquisto dedicate alle migliori cuffie e tastiere da gaming sul mercato.

Il punto di forza del Lenovo Legion 5 Pro è senza dubbio la scheda video RTX 3070, una delle più potenti del marchio Nvidia, che insieme al processore Intel Core i7 di 12esima generazione vi garantirà gameplay estremamente fluidi, senza alcun calo di frame e con prestazioni elevatissime. Inoltre, grazie alle tecnologie Ray Tracing Core, Tensor Core e DLSS i vostri titoli saranno ulteriormente ottimizzati, offrendovi così grafiche ultra-realistiche e ricche di dettagli.

A trasmettere i vostri gameplay sarà un magnifico display da 16″ con risoluzione WQHD+ e rapporto d’aspetto 16:10, dotato di una frequenza di aggiornamento fino a 240Hz. Lo schermo riesce a coprire il 100% dello spettro sRGB, garantendo, dunque, colori estremamente precisi e ricchi di contrasti non solo durante le sessioni di gioco, ma anche nelle attività di intrattenimento come la riproduzione di film e serie tv. Grazie al sistema di ventole ottimizzato il Lenovo Legion 5 Pro sarà estremamente silenzioso anche quando verrà messo sotto sforzo, mentre la batteria vi offrirà circa 5 ore di autonomia, supportando poi la ricarica rapida.

Tutti i componenti sono racchiusi in un chassis in alluminio e magnesio dal design estremamente elegante, dai bordi quasi inesistenti alla tastiera retroilluminata e stata progettata in modo intelligente per rendere i tasti più comodi da raggiungere durante il gaming. Infine, avrete a disposizione tantissime porte con cui collegare le vostre periferiche, tra cui 3 USB 3.2 Gen 1, 2 USB-C 3.2 Gen 2, una HDMI e una Thunderbolt 4.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

