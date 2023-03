Se cercate un notebook adatto al gaming più spinto, allora siete nel posto giusto! Vi informiamo infatti che Amazon ha reso disponibile un’offerta su di un portatile dalle prestazioni eccezionali, acquistabile oggi a un prezzo mai visto prima. Si tratta del potentissimo MSI Stealth GS66 12UHS-291IT, che abbiamo avuto modo di recensire, seppur in una versione leggermene meno performante.

Un’opportunità unica per acquistare un notebook di altissima qualità, che tende ad essere scontato raramente e, soprattutto, non con questi enormi tagli di prezzo, pertanto non lasciatevelo scappare. Certo, la spesa sarà notevole, nonostante lo sconto di 800 euro, ma siamo di fronte al meglio del meglio. MSI Stealth GS66 12UHS-291IT è infatti un notebook da 4.299,00€, proposto ora a 3.499,00€. A giustificare il prezzo ci pensa la componentistica interna, che esamineremo di seguito, nonché lo schermo da 15,6″.

Tanti appassionati, soprattutto chi vorrà utilizzare il notebook per giocare, vorranno sapere che scheda video monta. Si tratta di una Nvidia GeForce RTX3080 Ti, in versione mobile chiaramente, le cui prestazioni sono paragonabili a quelli di un PC Desktop di fascia alta. Lo stesso vale per il processore, un Intel Core i9 12900H, che fa in modo che le prestazioni del sistema siano molto equilibrate.

Vi ricordiamo che avere componenti hardware di pari livello è importante per far sì che ogni componente funzioni al 100%, evitando così i fastidiosi bottleneck, che si verificano spesso sui portatili di fascia inferiore. La perdita di prestazioni che si ha dopo un lungo e pesante carico di lavoro, come ad esempio durante l’esecuzione di un videogioco di ultima generazione, dipende anche dalle temperature. MSI Stealth GS66 12UHS-291IT non soffre di questi problemi, merito dell’esclusiva tecnologia proprietaria Cooler Boost, basata su ventole a spigoli vivi dalla sottigliezza di soli 0,1 mm.

Come anticipato, il prezzo di MSI Stealth GS66 12UHS-291IT è giustificato anche da un display di qualità eccelsa, con risoluzione QHD e refresh rate a 240Hz. Le prestazioni di un notebook passano anche dalle memorie, sia RAM che storage, e anche qui la proposta top di gamma di MSI ne esce a testa alta, con entrambi i componenti che godono delle ultime tecnologie del mercato. La RAM da 32GB, ad esempio, è di tipo DDR5, mentre l’SSD vanta il formato M.2 PCIe 4 ed è da ben 2TB. Insomma, un portatile a cui è difficile trovare compromessi e, per questo, tra i più interessanti per chi vuole e può permettersi di portarsi a casa un dispositivo di questo livello.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che la disponibilità è molto limitata al momento della nostra scrittura.

