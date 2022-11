Se siete alla ricerca di un notebook gaming con processore Intel di 12° generazione, abbinato a una buona scheda video Nvidia, vi informiamo che, in occasione del Black Friday, Amazon ha riservato un trattamento speciale al potente MSI Pulse GL76, scontandolo di ben 600€!

Come quasi tutti i notebook da gaming, si tratta di un dispositivo dal valore di oltre 1.000€. In questo caso, parliamo di un portatile che finora è stato venduto a 1.999,00€, un computer che si colloca quindi in una fascia di mercato molto alta, acquistabile oggi a soli 1.399,00€.

Tante sono le occasioni rilasciate da Amazon in ambito gaming, e quella riguardante MSI Pulse GL76 è senza dubbio una delle più interessanti poiché, a differenza di alcuni modelli, ha il vantaggio di integrare un processore Intel di 12° generazione, una CPU che si comporta egregiamente in tutte le situazioni, soprattutto nel gaming.

Lato scheda video, questo MSI Pulse GL76 può contare su di una RTX 3060 da 6GB, altro componente indicato per chi vuole giocare con impostazioni grafiche elevate e, soprattutto, con i vantaggi del Ray-Tracing, tecnologia che rende molto più realistica l’illuminazione degli ambienti nel gioco. La quantità di RAM è pari a 16GB ed è di tipo DDR4 a 3200 mHz, mentre lo spazio di archiviazione è affidato a un singolo ma capiente SSD da 1TB di ultima generazione.

Le temperature sono importanti, soprattutto in un notebook, perché influiscono sulla stabilità del sistema, ed ecco perché MSI Pulse GL76 ha implementato un sistema di raffreddamento, a suo dire, rivoluzionario, con soluzioni termiche dedicate sia per la CPU che GPU, per un totale di 6 tubi di calore. Oltre ad essere numerosi, questi vantano anche un diametro più grande, ottimizzando ancor di più la gestione delle temperature, che si traduce ancora una volta in prestazioni estreme, in gioco e non solo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo, così che possiate effettuare l’acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, che il prodotto in sconto vada esaurito. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

