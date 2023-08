Questa settimana è ufficialmente iniziata la Gamescom 2023 a Colonia, l’evento legato al gaming più importante d’Europa. Per questo, Amazon sta cavalcando l’onda dando il via alla sua nuova “Amazon Gaming Week”, con tantissime ottime offerte legate al mondo dei videogiochi.

Fra i tantissimi prodotti in promozione non possiamo che segnalarvi l’eccezionale notebook gaming MSI Vector GP68HX con RTX 4080, uno dei più potenti e performanti sul mercato, perfetto per i gamer che cercano il top della qualità per massimizzare le proprie performance videoludiche. Ebbene, oggi lo trovate su Amazon a soli 2.499,00€ anziché 2.899,00€, risparmiando così ben 400€.

Questo incredibile notebook vi garantirà prestazioni degne di un desktop: con il potente processore Intel Core i9-12900HX, dotato di 8 core Performance e 8 core Efficient, il Vector GP68HX è perfetto per portare a termine qualsiasi operazione multitasking in modo rapido e fluido, spingendo al massimo le prestazioni nei giochi più pesanti.

La grafica NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GP è una caratteristica dei laptop più veloci al mondo, il che rende questo eccezionale dispositivo perfetto non solo per i giocatori, ma anche per i creativi e i programmatori. Costruite sull’innovativa architettura NVIDIA Ada Lovelace, queste schede regalano prestazioni superiori grazie al DLSS 3 basato sull’intelligenza artificiale e offrono mondi virtuali resi ancor più realistici da un ray tracing completo. Inoltre, la frequenza di aggiornamento dell’ampio display da 16″ arriva a 240Hz, per garantire immagini nitide e movimenti fluidi.

Va certamente menzionato anche il nuovo dissipatore, revisionato rispetto ai modelli precedenti. Grazie al design Shared-Pipe, l’efficienza termica viene ulteriormente migliorata, soprattutto per quanto riguarda la CPU. Inoltre, con il sistema di raffreddamento MSI Cooler Boost 5 potrete esplorare i vostri mondi di gioco preferiti senza temere surriscaldamenti.

Infine, è impossibile non parlare della spettacolare tastiera SteelSeries RGB Per-Key. Potrete personalizzare ogni singolo tasto secondo in base alle vostre esigenze, creando anche tavolozze di colori uniche. Inoltre, l’illuminazione della tastiera vi darà feedback in tempo reale sullo stato del gioco, garantendovi un’esperienza unica e personale.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. E se siete in procinto di andare in vacanza, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema estivo, ricchi di tanti informazioni e prodotti utili per la bella stagione!

