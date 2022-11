Il Black Friday sta terminando e, tra le tante promozioni finali di questo 28 novembre, non poteva mancare un fantastico portatile ideale per il gaming e per l’utilizzo professionale, in super sconto su Amazon. Lo store, come sempre, propone una selezione di prodotti eccezionali in ogni ambito, tra cui quelli scontati per il Cyber Monday, per questo abbiamo pensato di proporvi il modello ROG Zephyrus G15 GA503RS da 15.6″ a disposizione a solo 1.999,99€ invece di 2.849,00€.

Dato che stiamo parlando di un notebook eccezionale, ideale per supportare tutti gli aspetti della produttività e del vostro tempo libero, non dovreste assolutamente farvelo scappare! Il nostro consiglio è acquistare prima possibile e portare a casa questo prodotto finché siete in tempo, fintanto che Amazon ancora in fase di Cyber Monday.

Il notebook in questione sfrutta un display ultra-responsive di livello gaming con refresh rate di 240Hz, tecnologia WQHD Anti-Glare certificato Pantone Validated per colori sempre vividi e realistici. Inoltre, è dotato di un corpo sottile e compatto con uno spessore di soli 19,9mm e un peso di 1,9kg, l’ideale per portarlo con te in zaino o in borsa. Anche la tastiera è ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB e set completo di porte I/O per collegare facilmente più dispositivi.

Le ottime performance sono garantite dal Processore AMD Ryzen 9 6900HS, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 8GB GDDR6, RAM da 16GB e SSD PCIE da 1TB. La nuova esperienza di utilizzo grazie a Windows 11, il sistema operativo completamente reinventato e semplificato per garantirvi una nuova esperienza di connessione istantanea alle persone che amate e alle vostre app preferite, rende più fluido e rapido ogni aspetto della vostra produttività. Perfetto per chi cerca ottime prestazioni in ambito gaming e content creation in un PC portatile inarrestabile e altamente performante anche sotto sforzo e con uso prolungato.

