Se state cercando uno dei notebook da gaming più potenti di questo Black Friday Amazon e, allo stesso tempo, uno dei più scontati, il nostro consiglio è quello di prendere in considerazione questo Asus ROG Zephyrus G15, che passa da 2.849,00€ a 2.399,00€, a seguito di un piccolo ma importante sconto del 16%.

Come detto, parliamo di un portatile ad altissime prestazioni, pensato per i creator che necessitano di tanta potenza di elaborazione, nonché per i videogiocatori che pretendono ottime performance in QHD, ossia una risoluzione di 2560 x 1440 pixel. Stando allo storico prezzi, questo modello viene scontato per la prima volta in assoluto da Amazon, un motivo in più per acquistarlo se eravate interessati proprio a questa configurazione, i cui componenti li elencheremo a breve.

Partendo dal processore, uno dei componenti hardware più importanti di un PC, troviamo il Ryzen 9 6900HS, le cui prestazioni sono ovviamente ai vertici della categoria per quanto concerne il settore mobile. A garantire uno svolgimento rapido e fluido delle operazioni ci pensa anche la Nvidia GeForce RTX 3080, progettata ovviamente per l’ambito mobile. Solo con l’ausilio di questi due componenti avrete la potenza sufficiente per gestire i carichi di lavoro più pesanti, a dimostrazione di come questo Asus ROG Zephyrus G15 sia un dispositivo senza compromessi.

Lo schermo da 15 pollici è stato progettato per spremere ogni capacità di elaborazione dei componenti hardware, dato che il refresh rate può arrivare fino a 240 Hz. Lato ventilazione, vi è la tecnologia Intelligent Cooling di ROG, la cui peculiarità è quello di avere un modulo termico autopulente, capace di espellere la polvere in eccesso e quindi migliorare la stabilità del sistema.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo, così che possiate effettuare l’acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, i prodotti in sconto vadano esauriti. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!