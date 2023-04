Siete alla ricerca di un notebook da gaming completo e performante, che vi permetta di giocare a qualsiasi titolo nella vostra libreria al massimo della qualità, ma tenendo l’investimento molto più basso rispetto all’acquisto di un PC desktop? In tal caso non possiamo che consigliarvi il fantastico MSI Creator Z16, dotato della scheda video RTX 3060, oggi scontato su Amazon di oltre 1.000€!

Potrete, infatti, acquistare il notebook a soli 1.649,00€ invece del suo prezzo di listino di 2.699,00€. Si tratta di un’offerta davvero ottima e per questo le scorte potrebbero esaurire molto velocemente, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione.

Il punto di forza dell’MSI Creator Z16 è la scheda grafica NVIDIA RTX 3060, tra le più performanti in assoluto e che vi permetterà di far girare anche i titoli più pesanti senza problemi. Inoltre, il notebook è compatibile con tecnologie all’avanguardia come il Ray Tracing e l’NVIDIA DLSS, le quali miglioreranno ulteriormente l’aspetto visivo dei vostri videogiochi preferiti, rendendoli ultra-realistici e ricchi di dettagli.

A supporto della scheda video vi è il processore Intel Core i7 di 12esima generazione, che rende il notebook perfetto anche per il lavoro e lo studio. Riuscirete infatti a svolgere qualsiasi attività con il massimo della velocità e fluidità, immagazzinando tutti i vostri dati nel capiente hard disk da 1TB. A completare il comparto tecnico dell’MSI Creator Z16 è un ottimo sistema di aerazione, capace di tenere basse le temperature del dispositivo anche quando viene messo sotto sforzo, rendendolo così anche estremamente silenzioso.

L’MSI Creator Z16 non è però ottimo solo sotto la scocca: il display True Pixel da 16″ e con risoluzione Quad HD+ trasmetterà immagini e video incredibilmente nitidi e ricchi di contrasti; grazie al rapporto d’aspetto di 16:10 avrete spazio extra nello schermo, immergendovi così nell’azione durante le sessioni di gioco e ottimizzando il vostro campo visivo. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 120Hz eliminerà qualsiasi sfocatura o lag d’immagine, per gameplay sempre perfetti.

Infine, la batteria a lunga durata da 90W vi consentirà di utilizzare il notebook per ore e ore senza preoccuparvi che si scarichi; questo aspetto, unito al design elegante e sottile, rendono l’MSI Creator Z16 perfetto per essere infilato in uno zaino e portato con voi ovunque, trasformandolo in un compagno di viaggio ideale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

