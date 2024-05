Recall e le altre funzioni IA si possono utilizzare anche senza un PC Copilot+

Uno sviluppatore ha rivelato su Twitter che la nuova funzione Recall non necessita della NPU avanzata dei nuovi PC Copilot+. Recall è progettata per registrare le attività svolte sul computer creando una sorta di timeline, operazioni che la maggior parte dell'hardware moderno può facilmente gestire.

Recall opera attraverso una timeline scorrevole che cattura e mostra tutto ciò che viene fatto sul PC, dalle pagine web visitate all'uso di applicazioni, fino alla partecipazione a riunioni in diretta. Qualora si debba ricercare un evento specifico, è sufficiente utilizzare la funzione di ricerca avanzata che fornisce istantanee delle attività all'interno del contesto richiesto.

Lo sviluppatore ha dimostrato che Recall funziona efficacemente su processori Arm64 senza bisogno del chip X Elite. In teoria, il modello di machine learning specifico per Arm64 dovrebbe funzionare anche sui processori x86-64 di Intel e AMD. Nonostante la dimostrazione evidenzi prestazioni rallentate, secondo lo sviluppatore queste possono essere parzialmente attribuite alla registrazione dello schermo che avveniva in simultanea.

É importante notare che molte delle ultime GPU AMD e Nvidia già includono core IA in grado di supportare queste funzioni. Questo porta a chiedersi il motivo della limitazione di Microsoft, dal momento che non ci sarebbe una necessità reale. Probabilmente ci sarebbe meno richiesta di PC IA se il software non avesse limitazioni artificiali incorporate.

Uno degli esempi simili di questa pratica è l'introduzione e la successiva rimozione della funzione Auto HDR in Windows 10, che è stata poi riservata in esclusiva per Windows 11, scelta fatta forse per evidenziare nuove funzionalità disponibili solo per il sistema operativo più recente.