Lo scorso luglio, vi abbiamo riportato che Microsoft avrebbe adottato un ciclo di sviluppo triennale per le future edizioni di Windows. Di conseguenza, dato che Windows 11 è stato lanciato nel 2021, il futuro Windows 12 dovrebbe arrivare sui nostri PC nel 2024.

Qualche piccolo indizio ci è giunto tramite il leaker @leaf_hobby, che recentemente ha pubblicato un messaggio su Twitter nel quale affermava che i processori desktop Intel Meteor Lake-S supporteranno la prossima release del sistema operativo di casa Microsoft. Tuttavia, il tweet è stato poi rimosso, ma grazie a Google Cache è ancora possibile accedere a tali informazioni.

Naturalmente, l’azienda di Redmond non ha ancora confermato una data di lancio per Windows 12, ma se il ciclo di sviluppo triennale sarà rispettato il sistema operativo dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2024. I primi processori Meteor Lake dovrebbero essere disponibili alla fine del 2023, il che fa pensare che il supporto a Windows 12 sia scontato.

Photo Credit: @leaf_hobby/Twitter

Sembra che Intel si stia impegnando molto per migliorare le proprie tecnologie. I processori Arrow Lake di quindicesima generazione sono previsti per la fine del 2024 o per l’inizio del 2025 e dovrebbero integrare un engine dedicato all’intelligenza artificiale come quello con nella famiglia Ryzen 7000 di AMD, così come Meteor Lake. Ma le novità non finiscono qui: sembra che Meteor Lake supporterà anche 20 linee PCIe 5.0, un nuovo chipset Intel Z890 con connettività Wi-Fi 7 e utilizzerà la tecnologia di processo Intel 4 (7 nm) per il compute tile, mentre la GPU integrata dovrebbe essere prodotta su un nodo a 3 o 5 nm di TSMC.

Tuttavia, è bene prendere queste informazioni con un pizzico di scetticismo, poiché Microsoft non ha ancora confermato nulla riguardo a Windows 12 e Intel non si è ancora pronunciata ufficialmente sul futuro supporto al nuovo sistema operativo. Restiamo quindi in attesa di ulteriori sviluppi su questo fronte.