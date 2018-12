Novità Techly Professional: armadi rack 19” sotto-scrivania

Techly Professional, lavorando sulla necessità di coniugare tecnologia di ultima generazione con praticità e semplicità di utilizzo, propone una linea di armadi server rack 19” sotto-scrivania, caratterizzati da una forma lineare e razionale, non trascurando l’aspetto estetico reso unico dai profili di color rosso.

In grado di contenere fino a 12 unità, gli armadi server rack 19” di Techly Professional, sono pienamente compatibili con tutti gli accessori rack 19” e grazie alla profondità maggiorata, permettono di ospitare la maggior parte dei server presenti sul mercato.

Caratteristica peculiare è senz’altro la loro robustezza e solidità, nonché la loro capacità statica di 360 kg. Mantenendo fissa l’altezza di 670 mm e la larghezza di 600 mm, Techly Professional presenta due versioni: è possibile scegliere una profondità di 800 mm del modello I-CASE SVR-I128BK, oppure di 1000 mm del modello I-CASE SVR-I1210BK. Entrambi di colore nero (RAL9005), sono alti 670 mm e larghi 600 mm, molto semplici da montare grazie ai pannelli facilmente removibili e alle porte agevolmente reversibili. Le dimensioni compatte li rendono elementi perfettamente integrabili nell’arredamento dell’ufficio.

La configurazione standard prevede una porta anteriore in vetro con cerniere a sgancio rapido e, per aumentare la sicurezza del sistema di cablaggio al loro interno, sia la parte anteriore sia quella posteriore, vengono fornite di maniglia con serratura a chiave. Sia la porta posteriore in metallo sia il tetto sono predisposti all’installazione di ventole di areazione, favorendo così il ricircolo d’aria all’ interno per evitare il surriscaldamento dei dispositivi contenuti e consentire la continua ventilazione. Inoltre, i pannelli laterali ciechi sono anch’essi removibili e dotati di serratura. I profili pre-tranciati presenti sia sulla base che sul tetto favoriscono l’inserimento e l’uscita dei cavi. In questo modo, in caso di guasto o al momento di aggiornare un componente, la sostituzione del dispositivo e la sua manutenzione può essere effettuata velocemente ed in modo pratico e sicuro.

Vengono forniti completi di una coppia di montanti 19” anteriori e posteriori regolabili e di piedini di livellamento e ruote che garantiscono stabilità e al tempo stesso mobilità all’installazione a pavimento.

Consegnati già assemblati e pronti all’uso, gli armadi a pavimento sotto-scrivania di Techly Professional, custodiscono in maniera sicura, efficace e facilmente accessibile ogni dispositivo al loro interno garantendo un grado di protezione IP20 secondo la norma EN 60259.