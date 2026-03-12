Nel vasto ecosistema di piccoli difetti dell'interfaccia utente che da anni affliggono la versione desktop di YouTube, uno dei più fastidiosi per gli utenti abituali è stato finalmente risolto. Si tratta di un aggiornamento apparentemente minore, ma che migliora concretamente l'esperienza di navigazione per chiunque utilizzi il portale video di Google sul proprio computer, specialmente chi è solito esplorare i cataloghi completi dei propri canali preferiti in modo non cronologico.

Il problema riguardava le opzioni di ordinamento disponibili nella scheda Video di qualsiasi canale YouTube. La piattaforma offre tre modalità: Più recente (dal più recente al più vecchio), Più popolare (per numero di visualizzazioni) e Più vecchio (dal più vecchio al più recente). Queste opzioni sono particolarmente utili per chi vuole, ad esempio, riscoprire i video più apprezzati di un creator o ripercorrerne la produzione dall'inizio.

Il comportamento difettoso era piuttosto specifico ma decisamente irritante: selezionando un ordinamento alternativo come più popolare o più vecchio, non appena si cliccava su un video e poi si tornava alla pagina del canale tramite il pulsante indietro del browser, l'ordinamento si reimpostava automaticamente su più recente, vanificando la scelta appena effettuata dall'utente. Un ciclo frustrante che costringeva a reimpostare manualmente il filtro ogni volta.

Selezionando "Più popolare" su un canale YouTube, guardando un video e tornando indietro, il filtro rimane ora su "più popolare" invece di reimpostarsi su "più recente".

La correzione, individuata e segnalata da Artem Russakovskii, è ora attiva sulla versione desktop di YouTube. La piattaforma ricorda correttamente l'opzione di ordinamento selezionata, mantenendola attiva anche dopo aver navigato verso un video e fatto ritorno alla pagina del canale. Un comportamento che, in realtà, ci si sarebbe aspettati fin dall'introduzione stessa di questa funzionalità.

Dal punto di vista tecnico, si tratta quasi certamente di una semplice gestione dello stato di navigazione nella logica dell'interfaccia, probabilmente implementata tramite il salvataggio del parametro di ordinamento nella sessione o nella cronologia del browser. Non si tratta di un'innovazione architetturale, ma di un intervento di qualità che dimostra come YouTube stia prestando attenzione ai feedback degli utenti anche su aspetti meno visibili dell'esperienza d'uso.