NR200P Max di Cooler Master, il case con alimentatore e AIO già installati

Cooler Master ha lanciato NR200P Max, la prima creazione della sua linea Max di piattaforme di assemblaggio per PC Small Form Factor (SFF). La linea Max è progettata per fornire agli utenti un’esperienza di montaggio semplificata e senza sforzo grazie agli anni di esperienza meccanica, termica e di fornitura di energia di Cooler Master, con l’obiettivo di facilitare l’assemblaggio di un PC compatto.

La serie Max, come il primo prodotto NR200P, è completa di soluzioni termiche e di alimentazione personalizzate. NR200P Max è realizzato su misura per fornire una compatibilità hardware versatile, oltre a fornire ampio spazio per le schede grafiche più grandi presenti sul mercato.

Ha un fattore di forma ridotto (Small Form Factor, SFF), per essere compatto ma funzionale, occupando solo 18 litri di volume ed eliminando le difficoltà della gestione dei cavi durante la costruzione di un PC compatto. Inoltre il prodotto offre agli utenti molteplici opzioni per personalizzare l’aspetto e le prestazioni del sistema: il pannello in acciaio incluso è l’ideale per mantenere fresche le build più energivore, mentre il pannello in vetro temperato offre un’estetica premium.

È la build SFF più user-friendly ma versatile sul mercato. Sebbene abbia somiglianze con il best-seller NR200(P) a colpo d’occhio, l’NR200P MAX vanta un layout esclusivo del case, una soluzione per raffreddamento a liquido AIO (all-in-one) da 280 mm montata sulla parte superiore (supporta socket fino a AMD AM4 e Intel LGA1700), nonché un alimentatore da 850 watt certificato 80 Plus Gold, il tutto pre-installato e pronto per l’uso. Il raffreddamento a liquido e i cavi di alimentazione sono stati modificati in lunghezze personalizzate per un aspetto raffinato e un assemblaggio semplice ed efficiente in termini di tempo. Insomma, assemblare un PC sarà davvero semplicissimo: basterà inserire i restanti componenti e collegare il tutto.

Il suo design unico e sinergico consente di sbloccare il pieno potenziale di qualsiasi scheda madre mini-ITX, GPU e RAM installata, eliminando completamente il complesso processo di ricerca della compatibilità del prodotto per ottenere un ingombro minimo.

NR200P Max è disponibile a partire da oggi 4 ottobre al prezzo di 395 euro.