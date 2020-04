Nuova linea di SSD NVMe annunciata da Teamgroup: ecco T-Force Cardea Zero Z330 e Z340

Compatibili sia con piattaforma Intel che AMD e sfruttano le ultime porte M.2 PCIe Gen3 x4 per garantire le massime performance: sono i nuovi SSD NVMe prodotti da Teamgroup, il T-Force Cardea Zero-Z330 e Zero-Z340. Esteticamente gli SSD presentano una colorazione prevalentemente nera, con delle scritte dorate che li rendono accattivanti e adatti anche a chi cerca un prodotto di bell’aspetto, oltre che performante.

Entrambi gli SSD utilizzano la tecnologia di dissipazione brevettata da Teamgroup, sfruttando moduli con lamine in grafene e rame che permettono di tenere sotto controllo le temperature, ma anche di poter offrire un prodotto leggero e sottile (solo 1mm di spessore). Questa struttura in grafene inoltre isola dalle possibili interferenze, permettendo all’SSD di sfruttare al massimo le PCIe Gen3 x4: si registra una velocità 2100 MB/s per la lettura continua e di 1700 MB/s per la scrittura per il Z330, mentre il Z340 registra ben 3400 MB/s in lettura e 3000 MB/s in scrittura.

Riguardo la dissipazione, i test condotti in laboratorio da Teamgroup hanno registrato una capacità di dissipazione intorno al 9% dopo ben tre ore consecutive di scrittura e lettura continua. Entrambi gli SSD sono poi dotati di tecnologie di gestione, correzione degli errori, autodiagnosi (come S.M.A.R.T.), TRIM, LDPC, per evitare perdite di dati assicurando stabilità e affidabilità.

Entrambi gli SSD sono disponibili in tre tagli di memoria differenti: 256 GB, 512 GB o 1TB. Non abbiamo informazioni riguardo prezzo e disponibilità per il nostro paese.