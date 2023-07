Nonostante recentemente vi abbiamo segnalato un’ottima offerta riguardante l’Apple Mac Mini con il potente chip M2 da Amazon, oggi siamo entusiasti di informarvi che Mediaworld sta offrendo questo super mini PC a un prezzo ancora più vantaggioso, con un risparmio netto di 160,00€. Potrete quindi acquistarlo a soli 569,00€ invece di 729,00€!

Ribadiamo che si tratta dell’ultimo Mac Mini dotato del potente chip M2, un processore ulteriormente migliorato rispetto al già ottimo ed efficiente M1. La convenienza di questa offerta è ancora più evidente considerando i prezzi del modello con chip M1, poiché il modello più recente attualmente costa meno del precedente, a parità di spazio di archiviazione.

Come è facile immaginare, Apple Mac Mini è progettato per offrire prestazioni senza compromessi e accelerare il flusso di lavoro proprio come farebbe il suo fratello maggiore. La magia del chip M2 vi stupirà con la sua velocità impressionante, consentendovi di completare compiti impegnativi in un battito di ciglia.

Che si tratti di presentazioni con effetti strabilianti o progetti di editing in 4K, il Mac Mini con chip M2 non ha rivali per le applicazioni ottimizzate per il sistema operativo Apple. Oltre a essere potente, è anche versatile, rendendolo il compagno ideale per ogni attività creativa e produttiva. E i vantaggi non finiscono qui, perché Mac Mini è pronto a soddisfare tutte le vostre esigenze di connettività. Le porte Thunderbolt 4 offrono trasferimenti dati ultrarapidi fino a 40 Gbps, semplificando la ricarica e l’alimentazione di dispositivi esterni.

La postazione di lavoro ideale è a portata di mano con la possibilità di collegare monitor con risoluzione fino a 6K a 60Hz. E se necessitate di un’uscita video che garantisca una risoluzione ancora maggiore, la porta HDMI vi permette di godere immagini fino a 8K. Con il suo design compatto, Mac Mini si adatta a qualsiasi setup, garantendovi la massima flessibilità e prestazioni all’avanguardia. Insomma, un dispositivo pronto a portare la vostra produttività a un livello successivo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

