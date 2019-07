Nuove CPU Ryzen di terza generazione svelate dalla ECC

Un recente elenco apparso sul sito della ECC (Eurasian Economic Commission) ha svelato tre nuovi processori della linea Ryzen di terza generazione.

Un recente elenco apparso sul sito della ECC (Eurasian Economic Commission) ha svelato tre nuovi processori della linea Ryzen di terza generazione. I modelli sono il Ryzen 9 3900, il Ryzen 7 3700 e il Ryzen 5 3500. Dobbiamo tuttavia tenere presente che si tratta di elenchi provvisori, quindi l’arrivo di queste CPU non è del tutto scontato.

Ad oggi, la famiglia Ryzen 3000 è composta da sei modelli senza grafica integrata: si parte dalle soluzioni a 6 core Ryzen 5 3600 fino al chip di punta Ryzen 9 3950X da 16 core. AMD potrebbe sfruttare il successo della serie Ryzen 3000 per rilasciare nuove SKU, andando a colmare il divario di prezzo fra i modelli attualmente a listino. Nella fascia mainstream dovrebbero arrivare i modelli Ryzen 9 3900, Ryzen 7 3700 e Ryzen 5 3500.

Prezzo Core / Thread TDP (Watt) Frequenza base (GHz) Frequenza di boost (GHz) Cache (MB) Linee PCIe 4.0 (Processore / Chipset) Ryzen 9 3950X $749 16 / 32 105W 3.5 4.7 72 24 / 16 Ryzen 9 3900X $499 12 / 24 105W 3.8 4.6 70 24 / 16 Ryzen 9 3900* ? 12 / 24 65W ? ? 70 24 / 16 Ryzen 7 3800X $399 8 / 16 105W 3.9 4.5 36 24 / 16 Ryzen 7 3700X $329 8 / 16 65W 3.6 4.4 36 24 / 16 Ryzen 7 3700* ? 8 / 16 65W ? ? 36 24 / 16 Ryzen 5 3600X $249 6 / 12 95W 3.8 4.4 35 24 / 16 Ryzen 5 3600 $199 6 / 12 65W 3.6 3.6 35 24 / 16 Ryzen 5 3500* ? 6/12 65W ? ? 35 24 / 16

Il Ryzen 9 3900 presenta la stessa configurazione a 12 core e 24 thread del Ryzen 3900X però con un TDP inferiore (65W contro 95W); potremmo quindi dedurre che questa CPU opererà a frequenze inferiori. Lo stesso dicasi per il Ryzen 7 3700.

Il Ryzen 5 3500, invece, potrebbe essere il successore del 2500X; in tal caso, si tratterebbe di una variante destinata solo agli OEM. Al di là del TDP (65W), le specifiche di questa CPU rimangono un mistero, anche se potremmo ipotizzare una configurazione a sei core e dodici thread come per gli altri modelli della stessa linea.

Prezzo Core / Threads TDP (Watt) Frequenza base (GHz) Frequenza di boost (GHz) Cache (MB) Linee PCIe 4.0 (processore / chipset) Ryzen 9 3900X $ 499 12/24 105W 3.8 4.6 70 24/16 Ryzen 9 3900 * ? 12/24 65W ? ? 70 24/16 Ryzen 9 Pro 3900 ? 12/24 65W ? ? 70 24/16 Ryzen 7 3700X $ 329 8/16 65W 3.6 4.4 36 24/16 Ryzen 7 3700 * ? 8/16 65W ? ? 36 24/16 Ryzen 7 Pro 3700 * ? 8/16 65W ? ? 36 24/16 Ryzen 5 3600X $ 249 6/12 95W 3.8 4.4 35 24/16 Ryzen 5 3600 $ 199 6/12 65W 3.6 3.6 35 24/16 Ryzen 5 Pro 3600 * ? 6/12 65W ? ? 35 24/16

Per quanto riguarda il segmento business, AMD ha in serbo i Ryzen 9 Pro 3900, Ryzen 7 Pro 3700 e Ryzen 5 Pro 3600. Al momento sarebbero previsti solamente questi tre modelli, anche se non è da escludere che in futuro l’azienda possa aggiungerne altri. Considerando che i modelli Ryzen 3000 Pro e non Pro hanno lo stesso TDP, è probabile che ciò avvenga anche in questo frangente.