Il collezionista di hardware conosciuto come YJFK ha pubblicato le prime, presunte, foto della scheda Intel Larrabee di seconda generazione, mai stata commercializzata ufficialmente. Il prodotto è basato sul chip noto come Knights Corner, mostrato per la prima volta da un dirigente Intel alla conferenza SC11 nel novembre del 2011. Per quanto riguarda le specifiche, dovrebbe essere dotato di 60 core e abbia una frequenza operativa di 1GHz. Inoltre, viene abbinato a 4GB di memorie GDDR5.

Photo Credit: YJFY

Photo Credit: YJFY

Ovviamente, la scheda mostrata non è quella definitiva, ma solo un primo Engineering Sample, tanto che è possibile notare ancora la presenza di LED diagnostici, connettori multipli per l’uso di sonde e vari ponticelli, oltre al connettore DVI che funge da uscita video. Proprio relativamente a quest’ultimo punto, già diverso tempo fa Tom Forsynth, sviluppatore del progetto Larrabee di Intel, aveva affermato:

Ricordate: KNC è letteralmente lo stesso chip di LRB2. Possiede texture sampler e una porta di uscita video sul die. Queste feature non vengono testate o attivate e nemmeno esposte al software, ma sono ancora presenti: si tratta ancora di un componente in grado di gestire la grafica.

Ricordiamo che Larrabee avrebbe dovuto essere un processore grafico orientato ai PC client e un co-processore di calcolo ad alte prestazioni basato su core x86 Hyper-Threaded Atom a 4 vie con estensioni AVX-512, così da fornire una programmabilità flessibile e prestazioni competitive. Tuttavia, dopo aver constatato che Larrabee non era all’altezza delle aspettative nei carichi di lavoro grafici (in quanto si trattava ancora in gran parte di una CPU con capacità grafiche), Intel ha in seguito spostato il progetto interamente sui carichi di lavoro HPC, facendo nascere così lo Xeon Phi.

Purtroppo, anche quest’ultimo, così come l’architettura MIC (Many Integrated Core) e altre CPU massivamente parallele (come Sony Cell e Sun Niagara), non è riuscito a offrire prestazioni competitive contro le compute GPU di NVIDIA, motivo per cui Intel ha deciso di rientrare nel settore delle GPU grafiche dedicate con la serie Arc e di introdurre le proprie compute GPU Ponte Vecchio.