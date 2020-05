Nuove linee di cavi USB-C Highspeed e Superspeed by Techly

TECHly, sempre al passo con ogni evoluzione nel mondo mobile, presenta la nuova linea di Cavi USB-Cindicata per collegare i più recenti smartphone, tablet e notebook dotati di questa porta di connessione.

Il nuovo connettore USB-C è stato creato per rendere più veloci lo scambio dati e la ricarica dei dispositivi e, grazie alla sua forma reversibile, risulta più pratico nell’utilizzo. Questi cavi costituiscono quindi la soluzione ideale per le esigenze di sincronizzazione e ricarica veloce dei nuovi dispositivi, facilitando lo smart working e rispondendo agli usi professionali di un mercato in continua evoluzione.

La prima gamma di cavi presentati è la linea HighSpeed, in grado di connettere una periferica USB-C ad un hub o PC con porta USB 2.0 tipo A favorendo una ricarica rapida fino a 2 Ampere, con velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps. Dotati di 1 connettore USB-A Maschio e 1 connettore USB-C Maschio sono disponibili in diverse varianti di lunghezza da 0,1 m fino ai 2m nel colore nero (ICOC MUSB20-CMAM01T lungo 0,1 m, ICOC MUSB20-CMAM05T lungo 0,5 m, ICOC MUSB20-CMAM10T lungo 1 m, ICOC MUSB20-CMAM20T

lungo 2 m). Disponibili in colore bianco invece i modelli: ICOC MUSB20-CMAM10TW lungo 1 m e ICOC MUSB20-CMAM20TW lungo 2 m.

In grado di offrire alte prestazioni e ottime performance sono i cavi SuperSpeed, ideali per ricaricare e sincronizzare, supportano un’elevata velocità di trasmissione dati fino a 5 Gbps e corrente fino a 3.0 Ampere. Si presentano con un connettore USB 3.0 tipo A Maschio e un connettore USB-C Maschio assicurando così la connessione di dispositivi USB 3.1, 3.0 o 2.0 tipo A ad una porta USB-C.

Presenti nella variante di colore nero i seguenti modelli: ICOC MUSB31-CMAM05T lungo 0,5 m, ICOC MUSB31-CMAM10T lungo 1 m e ICOC MUSB31-CMAM20T lungo 2 m.

Con le medesime caratteristiche sono disponibili anche i cavi SuperSpeed USB 10Gbps che supportano una trasmissione di velocità dati fino a 10 Gbps nelle 2 misure di colore nero: ICOC MUSB312-CMAM05T lungo 0,5 m e ICOC MUSB312-CMAM10T lungo 1 m.

Tutte le gamme di cavi progettate da Techly si contraddistinguono sia per la qualità costruttiva che per i materiali usati, conformi alle normative europee, e sono indicati per l’uso quotidiano assicurando così il trasferimento dati ultra veloce e senza decadenza di segnale in tutta tranquillità e sicurezza.