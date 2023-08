AMD ha confermato che nuove schede video Radeon arriveranno nel terzo trimestre, ossia entro la fine di settembre. Durante la classica chiamata con gli investitori per discutere dell’andamento del trimestre, il CEO di AMD Lisa Su ha infatti dichiarato che nuove GPU enthusiast della serie Radeon RX 7000 debutteranno questo trimestre. Qui sotto vi riportiamo il virgolettato completo.

“Per quanto riguarda le schede grafiche gaming, abbiamo ampliato la serie Radeon RX 7000 nel secondo trimestre con il lancio della RX 7600 per il gaming in 1080p. Stiamo seguendo la roadmap per espandere ulteriormente la nostra offerta di GPU RDNA 3 con il lancio di nuove schede video Radeon RX 7000 di fascia enthusiast nel terzo trimestre”.

Considerando che AMD considera le due RX 7900 come “ultra-enthusiast”, è molto probabile che si stia parlando di Radeon RX 7800 XT e RX 7800, ma non si può escludere che debutterà anche la serie Radeon RX 7700, che dovrebbe uscire secondo le voci di corridoio proprio in questo terzo trimestre dell’anno.

Oltre a non conoscere i modelli precisi che verranno lanciati, non si conoscono nemmeno i motivi dei ritardi. Secondo alcuni sono da imputare a stock da smaltire di vecchie schede video delle famiglie RX 6900 e RX 6800, che verrebbero sostituite proprio dalle nuove proposte della gamma RX 7000; secondo altri, a questo si aggiungerebbero anche problemi con il chip Navi 32, finora ancora inutilizzato da AMD. La nuova Radeon RX 7900 GRE sfrutta infatti Navi 31 XL, una versione più piccola di Navi 32 ma con più core rispetto a quelli che dovrebbe avere il nuovo chip. Non sappiamo se Navi 31 XL sostituirà Navi 32, dovremo attendere l’ufficialità delle nuove RX 7800 e RX 7700 per scoprirlo.