Samsung ha svelato la propria gamma di memorie LPCAMM con chip LPDDR5X, che sfruttano un formato più piccolo e sono più veloci ed efficienti. L’uso della memoria CAMM, sviluppata inizialmente da Dell e poi resa uno standard da JEDEC, potrebbe permettere di ottenere laptop ancora più sottili senza l’uso di chip saldati direttamente sulla scheda madre.

I moduli LPDDR5X-6400 di Samsung offrono velocità fino a 7,5Gb/s, occupano il 60% di spazio in meno sulla scheda madre e offrono il 50% di spazio in più rispetto ai moduli SO-DIMM. Saranno disponibili in tagli da 32GB, 64Gb e 128GB e arriveranno nel 2024.

Credit: Samsung

Nonostante ADATA abbia mostrato le proprie soluzioni CAMM al Computex, Samsung è la prima azienda produttrice a presentare memorie basate sul nuovo standard. I moduli LPCAMM sono dual channel e saranno compatibili con i sistemi Intel, mentre non si sa nulla riguardo alla compatibilità con chip AMD, Qualcomm o Apple, ma è probabile che la casa coreana coopererà anche con gli altri big del settore.

Oltre a un miglioramento delle prestazioni e a una riduzione delle dimensioni, LPCAMM migliora l’efficienza energetica del 70%, un elemento chiave per far sì che tutti gli smartphone e i dispositivi mobile di prossima generazione abbiano elevate prestazioni, ma anche una lunga durata della batteria. Il modulo LPCAMM di Samsung misura 78 x 23 x 1 mm e integra, oltre alle memorie, anche il PMIC per la gestione dell’alimentazione e il chip SPD.

Samsung ha lavorato a moduli LPCAMM removibili, ma altri tipi di moduli CAMM (sviluppati da altre aziende) saranno saldati sulla scheda madre.

Credit: Samsung

“Con la crescente domanda di soluzioni di memoria innovative che comprendono elevate prestazioni, basso consumo energetico e flessibilità di produzione in vari settori, ci aspettiamo che LPCAMM guadagni un’ampia adozione in PC, laptop e data center”, ha dichiarato Yongcheol Bae, Vice Presidente Esecutivo del Memory Product Planning Team di Samsung Electronics. “Samsung è impegnata a cercare attivamente opportunità per espandere il mercato delle soluzioni LPCAMM e a collaborare strettamente con il settore per esplorare nuove applicazioni.”