Cherry, produttore di tastiere e switch, ha annunciato oggi gli switch meccanici MX2A. I nuovi switch si presentano come una significativa rivisitazione degli switch MX di dimensioni full, con miglioramenti in molti aspetti chiave, tra cui: scorrevolezza, lubrificazione, tempo di risposta e durata garantita “superiore a 100 milioni di clic per alcuni tipi di switch”. Cherry ha anche lanciato la tastiera XTRFY K5V2, il primo modello dove troviamo i i nuovi switch MX2A (rossi).

Cherry produce alcuni degli switch meccanici più popolari per le tastiere per PC. Negli ultimi anni, tuttavia, alcuni sfidanti e innovatori hanno fornito switch compatibili che hanno messo in discussione la leadership di questo marchio. I nuovi MX2A sembrano proprio un tentativo di rimettersi saldamente in testa rispetto ai concorrenti.

I cambiamenti includono:

Applicazione di una lubrificazione ad anello ad alta precisione per garantire scorrevolezza, stabilità e rimozione di ogni possibile attrito

Un nuovo design “a barile” della molla per garantire che la molla mantenga meglio la sua forma originale.

La nuova geometria dello stelo Cherry, promette più ‘uniformità, stabilità e precisione alla pressione dei tasti.

Superfici di scorrimento ottimizzate all’interno dell’interruttore. In particolare, la guida avanzata dello stelo garantisce un azionamento costante e senza resistenze.

Le caratteristiche più importanti che sono state mantenute rispetto ai progetti precedenti sono le connessioni tra switch e PCB (saranno disponibili varianti a 3 e 5 pin), i contatti a croce in oro “leader del settore” e l’adattamento standard del keycap a croce.

L’insieme delle novità, insieme alle ottime caratteristiche precedenti, significa che è lecito aspettarsi vantaggi concreti da questi nuovi switch Cherr

Ottimo anche il fatto che il design resta più o meno lo stesso, mentre la durabilità degli switch è notevolmente aumentata. Ma ovviamente per ora si tratta solo di teoria, e non potremo dire nulla di più concreto finché non li avremo provati.

Ma tanto li state già ordinando vero?

Cherry ha lanciato anche la tastiera Cherry XTRFY K5V2 con gli switch MX2A (rossi) come opzione predefinita. La pagina del prodotto è disponibile e si può notare che si tratta di un design 65% dall’aspetto piuttosto standard con illuminazione LED RGB. I potenziali compratori saranno felici di sapere che gli MX2A rossi installati possono essere sostituiti al volo (hot-swap) e che questa tastiera ha un doppio strato di schiuma per l’attenuazione del suono. Il prezzo indicato è 149 dollari, con disponiblità per la fine del 2023.