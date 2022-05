Hot Chips 34 è un importante evento, che si terrà dal 21 al 23 agosto prossimi, a cui parteciperanno alcune delle più grosse aziende dell’industria informatica, come AMD, ARM, Intel e NVIDIA, nonché Samsung, Tesla, MediaTek e Cerebras. Recentemente, gli organizzatori hanno diffuso la scaletta dei vari interventi, durante i quali saranno condivisi nuovi aggiornamenti inerenti alle ultime tecnologie riguardanti CPU e GPU, ma non solo. Come potete vedere dall’elenco sottostante, il gigante di Santa Clara terrà un’interessante presentazione relativa ai futuri chip Meteor Lake e Arrow Lake, oltre a un approfondimento sui processori per l’edge computing Intel Xeon D 2700 e 1700:

GPU Intel Ponte Vecchio: Architettura, sistema e software – Lunedì 22 agosto, dalle 9 alle 11

L’integrazione eterogenea consente l’accelerazione hardware basata su FPGA per applicazioni RF – Lunedì 22 agosto, ore 11:30 – 13:30

I semiconduttori governano il mondo – Lunedì 22 agosto, ore 14:30 – 15:30

Meteor Lake e Arrow Lake: la piattaforma client di Intel con 3D Foveros di nuova generazione – Martedì 23 agosto, dalle 17:00 alle 19:00

Processore Intel di nuova generazione per l’edge: Intel Xeon D 2700 e 1700 – Martedì 23 agosto, ore 17:00-19:00

Intel Meteor Lake

Ricordiamo che i processori di quattordicesima generazione di Intel, conosciuti con il nome in codice “Meteor Lake“, saranno i primi dell’azienda a utilizzare un design multi-chiplet per il mercato consumer e dovrebbero essere costituiti da tre tile: un die di calcolo con un numero sconosciuto di core ad alte prestazioni e ad alta efficienza energetica, un die GPU con 96-192 EU e un die SoC con unità come un controller di memoria, un controller PCIe e un controller Thunderbolt.

Realizzati sul nodo Intel 4, i processori saranno estremamente scalabili a livello di potenza (da 5 a 125 W), così da adattarli a una vasta gamma di dispositivi. La scaletta di Hot Chips 34 conferma che i chip Meteor Lake useranno un’implementazione 3D Foveros di nuova generazione, la quale dovrebbe offrire una densità di connessioni raddoppiata rispetto alla precedente.

La scorsa settimana, i colleghi di Comptoir du Hardware sono riusciti a scattare una foto al die di un esemplare di Meteor Lake costituito da 2 P-Core “Redwood Cove” e 8 E-core “Crestmount”. Per maggiori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.