Di recente, il canale YouTube Moore’s Law is Dead ha svelato nuovi dettagli riguardanti la GPU Navi 33 di AMD, che si baserà sull’architettura RDNA 3 e che verrà usata nella serie Radeon RX 7000.

Stando a quanto riportato, la nuova gamma RDNA 3 avrà GPU sia monolitiche che multi-chip (MCM), ovvero con più die sul package. La GPU Navi 33 a singolo die prodotta con nodo a 6 nm di TSMC viene considerata un prodotto di fascia media, una versione ottimizzata della GPU Navi 21, con una dimensione tra 360 e 460 mm² , una diminuzione dell’11/30 % circa. Il GDC dovrebbe essere dotato di 2 Shader Engine, ognuno dei quali dotato di 2 Shader Array per un totale di 4.

In precedenza, si pensava che ogni Shader Array fosse dotato di 5 WGP, ciascuno dei quali dotato di 8 unità SIMD32 con 32 ALU per un totale di 5.120 core, mentre ora si pensa che possa avere 16 WGP o 4.096 core, anche se non è ancora chiaro se si tratti di un chip aggiornato o se le nuove schede avranno una configurazione con 1 WGP disabilitato in ogni Shader Array. Navi 33 poi dovrebbe avere anche 128-256 MB di Infinity Cache. Tra le altre caratteristiche che dovrebbe avere la nuova GPU AMD, troviamo anche un bus di memoria a 128 bit, un TDP di circa 200 W e un’interfaccia PCIe Gen 5.0.

Credit: Moore's Law is Dead

Per quanto riguarda le prestazioni, la Radeon RX 7700 XT in rastering dovrebbe essere uguale o superiore alla RX 6900 XT, mentre in ray tracing dovrebbe essere più veloce in 1080p e simile a risoluzione 1440p, finendo però per essere uguale se non addirittura più lenta in 4K, a causa della VRAM limitata a soli 8 GB. Le schede potrebbero avere un prezzo tra i 400 $ e i 500 $.

Alla fine del video viene brevemente mostrato un rendering di quella che potrebbe essere la GPU della serie RX 7000, che potete visionare poco sopra: la scheda raffigurata è raffreddata da un sistema AIO con radiatore da 120mm, ma dubitiamo che i modelli reference che lancerà AMD saranno equipaggiati con un raffreddamento simile. MLID ha anche annunciato che a breve rilascerà nuovi leak su Navi 31, Navi 32 e anche su delle nuove architetture non ancora annunciate.