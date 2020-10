Nuovi Microsoft Surface Laptop Go e Surface Pro X: sconti fino al 10% per studenti e fino a 500€ di sconto con il Trade-in

Microsoft amplia la famiglia di prodotti Surface con due nuovi dispositivi e tanti accessori. Microsoft Surface Laptop Go, il portatile piccolo ed economico della casa di Redmond, e Surface Pro X, l’innovativo tablet ultrasottile con Windows 10, sono già presenti sul Microsoft Store, il negozio online del marchio. Studenti, genitori e insegnanti potranno inoltre godere di alcuni sconti esclusivi su entrambi i nuovi prodotti e su alcuni accessori, sin dal momento dell’apertura dei pre-order.

Surface Laptop Go

Dotato di un display touch PixelSense da 12,4″, Microsoft Surface Laptop Go è il PC portatile più economico mai prodotto con il marchio dell’azienda. Con un design semplice ed elegante che contraddistingue la linea di prodotti Surface, un ampio trackpad di precisione e una tastiera i cui tasti hanno una corsa di 1,3mm, adatta a lunghe sessioni di scrittura in comodità, Surface Laptop Pro permette di migliorare l’esperienza di lavoro e studio da remoto.

Il processore Intel Core i5 quad core di decima generazione, fino a 16GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, vi permetterà di portare a termine qualsiasi vostro task senza rinunciare ad una durata della batteria incredibile che arriva stimata in 13 ore. Le videochiamate e le riunioni da casa, inoltre, non saranno più un problema grazie alla presenza di una fotocamera HD integrata da 720p, microfoni Studio e speaker Omnisonic con tecnologia Dolby Audio.

Surface Laptop Go è disponibile al pre-order in colorazione Platino direttamente dal Microsoft Store al prezzo di partenza di 649,00 euro. Le consegne in Italia inizieranno a partire dal 12 novembre.

Surface Pro X

Il 2-in-1 ultraleggero pensato per chi vuole rimanere sempre connesso e produttivo anche in mobilità si rinnova. Surface Pro X si aggiorna con un nuovo processore Microsoft SQ2 dalle performance migliorate, il supporto a sempre più applicazioni e una durata della batteria che può raggiungere le 15 ore. Disponibile da questo momento anche nella nuova colorazione Platino. Grazie alla presenza della connettività LTE Gigabit, Microsoft Surface Pro X permette di rimanere connessi in qualunque momento a velocità elevate. Inoltre è ideale per godere delle esperienze online di Microsoft 365, Netflix, Spotify e supporta l’utilizzo di moltissime applicazioni Windows come Chrome, Firefox e WhatsApp.

Assieme alla nuova colorazione del tablet, Microsoft ha annunciato l’arrivo anche di tre nuovi colori di Signature Keyboard: Platino, Blu Ghiaccio e Rosso Papavero.

La nuova configurazione di Surface Pro X è disponibile al pre-order sul Microsoft Store al prezzo di 1.749,00 euro. Sarà disponibile alla consegna a partire dal 27 ottobre.

Accessori Microsoft

Oltre ai due nuovi dispositivi Surface, l’azienda americana ha annunciato la disponibilità di tanti nuovi accessori, in grado di rendere i vostri ambienti di lavoro domestici più confortevoli.

Microsoft Number Pad è un compatto tastierino numerico, utile per chi utilizza spesso questa parte di tastiera che però su molti laptop non è presente. Sottile ed elegante, sarà davvero facile portarlo sempre con voi. Il prezzo consigliato per questo accessorio è 34,99 euro.

Proiettare il vostro PC Windows sul grande schermo è più facile che mai grazie a Microsoft 4K Wireless Display Adapter, disponibile al prezzo di 79,99 euro. Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse combina un design ergonomico, confortevole e duraturo con la migliore performance wireless. Disponibile in diversi colori, il nuovo mouse è in vendita a 59,99 euro.

Sconti e programma Trade-in

I prodotti Surface presentati per il mercato italiano sono acquistabili dal Microsoft Store dove insegnanti, studenti e genitori potranno ottenere uno sconto già attivo nel periodo dei pre-order. La nuova versione di Microsoft Surface Pro X e tutti gli accessori possono essere acquistati con uno sconto del 10%, mentre Microsoft Surface Laptop Go verrà scontato del 5%.

Se deciderete di acquistare Surface Pro X o Surface Laptop Go, potrete inoltre usufruire della campagna Trade-in, grazie alla quale sarà possibile ricevere uno sconto ulteriore fino a 500 euro restituendo un dispositivo idoneo.