Nuovi mini adattatori wireless by Techly

TECHly pronta per accompagnarci nel rientro a scuola, lavoro e università ha creato una nuova linea di mini adattatori wireless pensati e studiati per rispondere ad ogni esigenza: dagli studenti ai lavoratori!

Si tratta di due adattatori con interfaccia USB 2.0 con antenna omnidirezionale 2dBi integrata, compatti, versatili e performanti che rappresentano la soluzione ideale per i computer privi di scheda di rete.

Il primo modello I-WL-USB-300TY è un mini adattatore wireless USB con installazione immediata, che lavora sulla classica banda di frequenza di 2.4GHz e supporta un trasferimento dati fino a 300Mbps, risultando ideale per video HD, streaming vocale e giochi online. Grazie al tasto WPS è possibile configurare facilmente e in modo veloce una connessione wireless sicura e stabile.

Il secondo mini adattatore con installazione automatica, I-WL-USB-600TY, è un adattatore Dual Band che garantisce una velocità di trasferimento dati fino a 600Mbps suddivisi in 433 Mbps sulla banda a 5GHz e 150Mbps su quella a 2.4GHz. Grazie a questa tecnologia è possibile ridurre le interferenze e godersi completamente lo streaming video in alta risoluzione e il gioco online senza interruzioni.

Questo mini adattatore supporta la tecnologia Wave2 MU-MIMO, garantendo una connessione rapida e un trasferimento dati estremamente veloce. Ideale per ambienti aziendali, università o per agevolare le attività online di tutta la famiglia a casa. Entrambi i modelli supportano gli standard di sicurezza WPA; 64/128-bit WEP; WPA2 per garantire una connessione protetta e il design compatto ne consente l’utilizzo anche su notebook o tablet dove gli spazi sono molto ridotti.

Compatibili con i sistemi operativi Windows, Linux e Mac, i mini adattatori USB proposti da Techly sono perfetti e facilissimi da portare sempre con noi.