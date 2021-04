Nuovi monitor GFF e GCC, itek è pronta a stupirvi ancora!

Due Curved GGC e quattro monitor Flat GGF rappresentano le ultime implementazioni alla nostra gamma monitor.

Stile e qualità contraddistinguono i modelli della serie GGC, sviluppati per professionisti, creator e gamer alla ricerca di elevate performance e design unico.

L’ottimo pannello VA con raggio di curvatura di 1800R ed una risoluzione WFHD (2560×1080), la frequenza di aggiornamento a 200hz OC, e il tempo di risposta a 1ms MPRT sono le caratteristiche principali del nuovo monitor GGC da 30″ UltraWide. Dotato di tecnologia Low Blue Light e Flicker Free, in grado ridurre il fastidioso sfarfallio del monitor ed evitare i dannosi effetti causati dall’emissione di luce blu. Sono disponibili differenti tipologie di porte di connessione: una Display Port 1.2, una HDMI2.0 e due HDMI1.4.

Struttura frameless su tre lati e led rossi nel retro completano le feature di questo sorprendente display!

Led rossi sul retro, ma con geometria ovale, anche per la versione curva VA da 27”. La risoluzione è WQHD (2560×1440), il refresh rate a 144Hz con Free Sync, Gsync compatibile, Low Blue Light, HDR ready e tempo di risposta a 1ms MPRT. Quattro sono i collegamenti video, nello specifico 1xDisplayPort e 3xHDMI.

È prevista la possibilità di regolare l’altezza nel modello da 27 pollici in quanto dotato di stand HAS.

I prezzi suggeriti al pubblico, sono rispettivamente:

ITMC30V201FHD – 376,90€ iva inclusa per il 30 pollici;

per il 30 pollici; ITMC27V141QHD – 359,90€ iva inclusa per il 27 pollici.

Proseguiamo ora con le quattro versioni di schermi piatti, una con pannello TN da 24.5”, due con pannello Fast IPS da 27” ed un 29” Ultra-Wide IPS: la serie di monitor GGF è progettata per applicazioni gaming, office e creator e ci permettiamo di dire… molto di più.

Infatti vorremmo proprio partire dal nostro GGF 29” UltraWide, monitor realmente eclettico per tutti gli impieghi. Multitasking garantito dal formato 21:9, l’ultima tendenza nel settore dei giochi e della produttività. Soluzione ideale per evitare l’adozione del doppio schermo ormai molto in voga. Svariate infatti le modalità operative, tra cui il multisplit e l’orientamento verticale, essenziali nelle applicazioni di analisi e text editing solo per fare un esempio. In ambito gaming e multimedia, avere un campo visivo così grande lo rende davvero una soluzione fantastica. Il pannello è un IPS da 100hz, tempo di risposta di 4msOD e risoluzione WFHD 2560×1080. È possibile adeguare l’altezza del monitor alle proprie esigenze grazie al sistema HAS. Il pannello integra inoltre le tecnologie HDR, G-Sync e FreeSync. Non mancano 2 HDMI, 1 Display Port e presa USB.

Il monitor dotato di pannello TN 24.5” è frameless su 3 lati, Full HD (1920×1080), tempo di risposta a 1ms OD (MPRT 0.4ms) e frequenza di aggiornamento a 288HzOC, FreeSync e Low Blue Light. Compatibile con le tecnologie HDR, e GSync, incorpora le casse audio, ed è dotato di predisposizione Kensington e cavo Display Port.

I due modelli da 27” si distinguono dall’intera gamma per un particolare estetico alquanto intrigante: sul retro vi è un effetto di luci LED che ha la facoltà di proiettare orizzontalmente sulla parete il logo itek.

Il primo monitor flat da 27” che vi presentiamo oggi è dotato del pannello di nuova tecnologia FAST IPS frameless su 3 lati da 27”, WQuad HD (2560×1440), tempo di risposta a 1ms OD e frequenza di aggiornamento a 165Hz FreeSync e Low Blue Light.

Il modello che segue invece ha un pannello IPS, tempo di risposta a 4ms OD e frequenza di aggiornamento a 100Hz FreeSync.

Sono compatibili entrambi con le tecnologie HDR e GSync, integrano le casse audio, hanno la predisposizione Kensington e il cavo Display Port all’interno della confezione.

Di seguito i prezzi suggeriti al pubblico:

ITMF24T281FHD – 274,90€ iva inclusa – GGF 24,5” FLAT, 1920×1080, TN, 288Hz;

– GGF 24,5” FLAT, 1920×1080, TN, 288Hz; ITMF27I161QHD – 394,90€ iva inclusa – GGF 27″ FLAT,2560×1440,Fast IPS,165Hz;

– GGF 27″ FLAT,2560×1440,Fast IPS,165Hz; ITMF27I105QHD – 279,90€ iva inlcusa – GGF 27″ FLAT, 2560×1440, IPS, 100Hz;

– GGF 27″ FLAT, 2560×1440, IPS, 100Hz; ITMF29I104FHD – 269,90€ iva inclusa – GGF 29” FLAT 21:9, 2560×1080, IPS, 100Hz.

Questi prodotti allargano la già vasta gamma di monitor Itek sviluppati per tutti coloro che sono alla ricerca di un monitor perfetto sia per l’intrattenimento personale, sia in ambito lavorativo.

Per maggiori informazioni: www.itekevo.com