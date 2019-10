Nuovi Surface, sconti fino a 600€ effettuando il preordine con permuta usato

Come saprete, dal prossimo 22 ottobre Microsoft metterà in vendita i nuovi modelli di Surface, già annunciati dall’azienda americana all’inizio di questo mese. L’attesa è alle stelle, specie per Surface Pro X, 2-in-1 dal design stiloso ed elegante e con caratteristiche del tutto inedite per la famiglia Surface. Considerato il primo, vero, modello della prossima […]

Come saprete, dal prossimo 22 ottobre Microsoft metterà in vendita i nuovi modelli di Surface, già annunciati dall’azienda americana all’inizio di questo mese. L’attesa è alle stelle, specie per Surface Pro X, 2-in-1 dal design stiloso ed elegante e con caratteristiche del tutto inedite per la famiglia Surface. Considerato il primo, vero, modello della prossima generazione di Surface, Pro X sarà il primo con Windows 10 on ARM, supportato da un processore custom Microsoft SQ1 basato su tecnologia Qualcomm, con hardware dedicato all’intelligenza artificiale. Stando a Redmond, il chip di Surface Pro X garantirà prestazioni simili a un Core i5 (9 teraflops di potenza di calcolo e una GPU da 2 teraflops), ma con consumi molto bassi sulla batteria (si parla di 22 ore di autonomia), segnando il punto di incontro definitivo tra il mondo dei tablet e dei notebook. Ebbene, per promuovere alla grande i propri prodotti, Microsoft ha appena avviato una promozione che offre uno sconto su Surface Pro 7, Surface Pro X e Surface Laptop 3, a quanti effettueranno il pre order dando in permuta il proprio vecchio portatile. Lo sconto varia dai 120€ sino ad un massimo di 600€, calcolati in base al laptop dato in permuta per l’acquisto. Nello specifico: Qualsiasi laptop (sino a una durata di vita di 5 anni) € 120

Qualsiasi laptop con processore i3, i5 o i7 (sino a una durata di vita di 5 anni) € 180

Qualsiasi MacBook Pro (sino a una durata di vita di 5 anni) € 420

Qualsiasi MacBook (sino a una durata di vita di 2 anni) € 600

Qualsiasi Surface Go € 180

Qualsiasi Surface Pro 2 & 3 € 300

Qualsiasi Surface Pro 4 & 5 € 420

Qualsiasi Surface Pro 5 (sino a una durata di vita di 2 anni) € 600

Qualsiasi Surface Laptop 1 € 420

Qualsiasi Surface Book 1 + (Inc Perf Base) € 420

Qualsiasi Surface Pro 6 € 600

Qualsiasi Surface Laptop 2 € 600

Qualsiasi Surface Book 2 € 600 Una volta effettuato il preordine potrete quindi richiedere un rimborso entro 30 giorni dalla data di consegna a patto ovviamente che si spedisca il proprio PC. Esso sarà quindi controllato e solo alla certificazione di integrità dello stesso si potrà poi ricevere l'accredito spettante entro 14 giorni. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a cliccare sul banner sottostante.

