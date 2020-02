Arriva il nuovo case di Kolink, il Void RGB!

Estetica, compatibilità e pulizia: sono queste le parole chiave del nuovo case Mid-Tower proposto da Kolink, il Void RGB. A soli 61 dollari (il prezzo in euro è ancora ignoto) vanta un rapporto qualità prezzo davvero alto.

L’estetica è di forte impatto, con il fronte caratterizzato da un taglio a forma di V contornato dai nostri amati Led RGB; immancabile poi il pannello laterale in vetro temperato, un tocco di classe essenziale per chi vuole mettere in mostra la propria build.

Sotto il punto di vista della compatibilità, il Void RGB offre spazio per schede madri ATX/micro-ATX/Mini-ITX, fino a 6 ventole da 120 mm (tre sul fronte, due sopra e una sul retro) e un radiatore da 240mm (fronte), così da supportare la maggior parte dei sistemi di raffreddamento a liquido AIO attualmente sul commercio.

La parte frontale non supporta radiatori da 360 mm, pur essendoci spazio per 3 ventole da 120 mm. Anche lo spazio per un raffreddamento tradizionale ad aria non manca, con supporto per dissipatori alti fino a 160 mm.

Il Kolink Void RGB supporta inoltre GPU lunghe fino a 310 mm e PSU fino a 180 mm. Per lo storage troviamo 2 slot per HDD da 3.5”, o in alternativa 2 SDD da 2.5”. Il tutto è completato da ben 7 slot di espansione.

Una particolare attenzione va all’ambito della pulizia: con filtri anti-polvere sia sulla parte superiore che inferiore, la sporcizia sarà l’ultima delle vostre preoccupazioni.

In conclusione, per il prezzo a cui è venduto questo Kolink Void RGB sembra essere – almeno sulla carta – un ottimo case, assolutamente da valutare se non si vuole spendere una patrimonio. E voi, cosa ne pensate di questa proposta di Kolink? È un case da acquistare o no?