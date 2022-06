Le stampanti 3D hanno preso sempre più piede sia all’interno dell’industria che nelle case degli appassionati di tutto il mondo. Nel corso del tempo, i ricercatori hanno lavorato a nuove tecnologie in grado di migliorare l’efficienza e la precisione delle opere stampate e, proprio recentemente, gli scienziati della Concordia University hanno realizzato una nuova piattaforma che utilizza le onde sonore per creare oggetti tridimensionali tramite Direct Sound Printing (DSP). Questo consente di creare geometrie complesse, altrimenti irrealizzabili tramite gli attuali metodi attivati dalla luce o dal calore.

Muthukumaran Packirisamy, autore dell’opera, ha dichiarato:

Le frequenze ultrasoniche sono già utilizzate in procedure distruttive come l’ablazione laser di tessuti e tumori. Noi volevamo usarle per creare qualcosa.

Abbiamo scoperto che se usiamo un certo tipo di ultrasuoni con una certa frequenza e potenza, possiamo creare regioni chimicamente reattive molto locali e molto focalizzate. In pratica, le bolle possono essere usate come reattori per guidare le reazioni chimiche che trasformano la resina liquida in solidi o semi-solidi.

Abbiamo dimostrato di poter stampare diversi materiali, tra cui polimeri e ceramiche. Successivamente proveremo i compositi polimero-metallo e alla fine vogliamo arrivare a stampare il metallo con questo metodo.