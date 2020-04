Nuovo TUF Gaming VG279Q1R: 27″ e 144Hz per i videogiocatori

ASUS ha annunciato il VG279Q1R, un nuovo monitor della sua linea TUF Gaming. Questo prodotto offre uno schermo con pannello IPS LCD con una diagonale di 27” e risoluzione Full HD, con un angolo di visione di 178° e gamma cromatica NTSC 72%.

Facendo parte dell’ecosistema TUF Gaming è scontato dire che è un prodotto pensato per i videogiocatori, che quindi ha come prerequisito fondamentale quello di dover garantire alte frequenze di aggiornamento e bassi tempi di risposta. Il VG279Q1R ha un refresh rate di 144Hz – di più non si può chiedere per un prodotto che di certo non punta ad essere un top di gamma – e, grazie alla tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) consente un tempo di risposta MPRT (Moving Picture Response Time) di 1ms insieme alla sincronizzazione adattiva, eliminando fenomeni di ghosting e tearing per immagini di gioco nitide con frame rate elevati.

Il nuovo monitor TUF Gaming sarà compatibile con la tecnologia AMD FreeSync Premium, quindi non ci sarà supporto all’HDR, prerogativa dei monitor compatibili con FreeSync Premium Pro.

Presenti inoltre tecnologie sviluppate da ASUS come “Shadow Boost”, che migliora la visibilità delle aree più scure sullo schermo, “GamePlus” che fornisce una serie di strumenti a vista su schermo con informazioni utili per i giocatori come un contatore di FPS, un timer, un mirino e tanti altri in base alle necessità. Tra le funzioni troviamo anche “GameVisual”, che permette di poter scegliere tra sette modalità di visualizzazione preimpostate per ottimizzare gli elementi visivi per diversi tipi di contenuto. Questa funzione è facilmente accessibile tramite un tasto di scelta rapida o il menu delle impostazioni del display su schermo. Non mancano le tecnologie “Flicker Free” e “Ultra–Low Blue Light“, per ridurre l’affaticamento della vista causato da sessioni di gioco troppo lunghe.

Per quanto riguarda la connettività, questo monitor dispone di due HDMI 1.4 e di una DisplayPort 1.2, di un jack audio da 3,5mm e dispone anche di 2 altoparlanti stereo da 2W.

Per concludere parliamo delle caratteristiche fisiche del prodotto. Il monitor si presenta molto compatto, tanto che nel suo punto più sottile ha uno spessore di soli 7,5mm, con cornici dello schermo estremamente ridotte. La base a forma di “O”, oltre ad offrire una buona stabilità, consente una inclinazione dello schermo con un angolo che va da -5 a 22°. È compatibile con lo standard VESA 75x75mm, in caso si voglia appenderlo a una parete o a un supporto.

Questo è quanto è stato reso noto fino ad ora, purtroppo non sono ancora disponibili data di uscita e prezzo. Su quest’ultimo possiamo però prevedere, date le caratteristiche del prodotto, che non debba essere di molto superiore ai 200 euro.