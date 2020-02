Nuovo SSD portatile per professionisti da Lexar

Ieri durante una conferenza stampa Lexar ha annunciato la disponibilità in tutti i maggiori retailer del suo nuovo SL100 Pro Portable SSD. Si tratta di un SSD portatile racchiuso in un case di alluminio nero. Notevole viste le sue velocità di trasferimento, stiamo comunque parlando di un SSD professionale quindi rivolto a fotografi o professionisti che lavorano con file di grandi dimensioni il più delle volte.

Parlando del design SL100 Pro è piacevole, nulla di speciale, un case di alluminio spazzolato military-grade nero. il case è fatto apposta per poter resistere agli urti ed evitare la perdita degli importanti dati che potrebbero esserci sopra, essendo un SSD è comunque molto difficile che ci siano problemi dal punto della perdita dei dati.

Per quanto riguarda il software, SL100 Pro è venduto con inclusa una funzionalità che integra un vault di sicurezza protetto da una password e da criptazione 256-bit AES. Quando i dati vengono rimossi da questo vault Lexar assicura che i file cancellati non potranno più essere ripristinati.

Arriviamo finalmente alla parte hardware, SL100 Pro utilizza un controller Marvell NV1160 che porta la lettura e la scrittura sequenziale rispettivamente a 950 e 900MB/s. I dati sono memorizzati su memoria 64L Micron TLC NAND flash. La connessione avviene poi tramite USB 3.1 (Type-C e Type-A), di certo non come un SATA o Thunderbolt ma garantisce un’ottima compatibilità e velocità dopotutto rispettabili.

Questa potrebbe inoltre essere un’ottima soluzione anche per i videogiocatori. Sia chi gioca da PC e sia chi gioca da console potrebbe trarre grandi benefici dall’impiego di questo SSD viste le sue elevatissime prestazioni e il design ridotto (ma a questo ormai siamo abituati in ambito SSD). Occhio al prezzo che potrebbe essere un po’ proibitivo per questi utenti.

Il Lexar SL100 Pro Portable viene venduto a 170€ nella versione da 500GB e a 240€ in quella da 1TB (qui trovate il suo link alla pagina Amazon). Certamente non economico però resta pur sempre un SSD ad altissime prestazioni per professionisti, peccato però per il design che carino si, ma per questo target di prezzo si deve pretendere di meglio, soprattutto considerato che è un drive esterno che vi starà sulla scrivania o comunque spesso sotto gli occhi.