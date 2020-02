NVCleanstall 1.3.0, nuova versione per il software di personalizzazione dei driver Nvidia

TechPoweUP ha rilasciato una nuova versione di NVCleanstall, l’utility che permette di personalizzare totalmente l’instazzione del software Nvidia GeForce, driver e non solo. Il programma permette infatti di installare molti più componenti di quelli che sono solitamente selezionabili dal classico installer fornito da Nvidia. È possibile disabilitare l’installazione di componenti che non si utilizzeranno, come ad esempio quelli relativi alla telemetria.

La versione 1.3.0 introduce la possibilità di installare – per la versione DCH del software GeForce – il pannello di controllo Nvidia tramite Microsoft Store senza la necessità di effettuare il login con il proprio account Microsoft, un’opzione particolarmente utile per tutti colore che usano questi driver e non vogliono essere costretti al login sul Microsoft Store, magari perché stanno utilizzando un computer condiviso con altri.

Tra le novità abbiamo anche un’interfaccia utente rinnovata, che sposta gran parte delle opzioni avanzate in una pagina dedicata. Durante il processo di personalizzazione sarà ora possibile apportare alcune modifiche in questa pagina dedicata, oppure continuare nella creazione del proprio pacchetto d’installazione personalizzato.

Aggiunta anche un’opzione per il drag and drop dei driver scaricati su NVCleanstall: farlo vi permetterà di utilizzarli come base per la creazione del pacchetto personalizzato. Gli sviluppatori hanno infine anche corretto un bug che non disabilitava correttamente la ricerca automatica di aggiornamenti.

Potete scaricare la versione 1.3.0 di NVCleanstall direttamente dal sito di TechPowerUP a questo link.