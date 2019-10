NVCleanstall, decidi tu che cosa installare dei driver Nvidia

NVCleanstall di TechPowerUp dà pieno controllo sull'installazione dei driver GeForce di Nvidia.

TechPowerUp ha annunciato NVCleanstall, un nuovo software per appassionati e giocatori che dà pieno controllo sull’installazione dei driver GeForce di Nvidia.

Come molti di voi avranno notato in questi anni, i driver di Nvidia sono accompagnati anche da dozzine di componenti opzionali che s’installano anche quando si sceglie l’installazione personalizzata. Tra questi elementi presenti ma non evidenti troviamo la telemetria, che invia regolarmente dati a Nvidia sul funzionamento del prodotto e dei driver stessi, i driver per la stereoscopia 3D, quelli legati a Shield e molto altro.

Non tutti questi componenti sono inutili, ma non sono strettamente necessari affinché la vostra GPU dia il meglio in fase di rendering. Nvidia li tratta come un’estensione del prodotto stesso e quindi li installa “di default”, anche se potrebbero non servire a tutti.

L’uso di NVCleanstall appare piuttosto semplice: la prima schermata vi permette di scegliere quale versione di driver installare – può essere recuperata da Internet oppure selezionata dal vostro computer – dopodiché avete una lista dei componenti che potete installare oppure no. Tutto è suddiviso affinché sia comprensibile. NVCleanstall offre anche dei preset – ossia delle opzioni già configurate – se non sapete cosa toccare.

Nella schermata successiva è possibile fare ulteriori accorgimenti, come disabilitare la telemetria dell’installer, procedere con un’installazione pulita o avviare un’installazione automatica. Infine potete far partire l’installazione personalizzata. “NVCleanstall ha superato mesi di test rigorosi della nostra comunità di appassionati. Vi dà non solo maggiore controllo sul software Nvidia, ma riduce anche l’uso del disco e l’impatto sulla memoria”.

Potete scaricare NVCleanstall da questo indirizzo, pesa solo 1,6 MB.