Il trend di discesa dei prezzi delle schede video non sembra intenzionato a fermarsi, specialmente se si guarda ai modelli di fascia alta della famiglia Nvidia RTX 3000: negli ultimi mesi il costo di queste soluzioni è calato sempre di più, nel tentativo forse di svuotare i magazzini e fare spazio per l’arrivo delle nuove RTX 4000 Ada Lovelace, il cui debutto è previsto per il 20 settembre, in occasione della GTC 2022.

Sembra che Nvidia sia davvero intenzionata a smaltire quante più schede Ampere possibile prima dell’arrivo della nuova generazione: a testimoniarlo è anche il taglio dei prezzi delle Founders Edition, avvenuto nelle scorse ore e che coinvolge i tre modelli di punta, vale a dire RTX 3090 Ti, RTX 3090 e RTX 3080.

Visitando lo shop ufficiale Nvidia per i modelli Founders Edition, possiamo vedere che le tre schede sono vendute a un prezzo notevolmente ribassato: la RTX 3090 Ti è disponibile a 1329€, 920€ in meno rispetto ai 2249€ di listino, la RTX 3090 al momento non è disponibile, ma il prezzo è sceso a 1199€ (350€ in meno del listino) e la RTX 3080 Ti è acquistabile a 1089€, 110€ in meno dei 1199€ di listino. La differenza cresce ancor di più se si confrontano i listini con quelli di gennaio 2022, mese in cui l’azienda aveva silenziosamente aumentato il costo delle GPU, portando la RTX 3090 a 1649€ e la RTX 3080 Ti a 1269€. Nvidia specifica inoltre che si tratta di un’offerta a tempo limitato, ma è facile credere che i prezzi rimarranno tali fino a che le schede saranno disponibili.

I prezzi non sono poi così distanti da quelli a cui è possibile trovare attualmente i modelli custom realizzati dai partner, tuttavia alcuni potrebbero di acquistare una Founders Edition non solo per risparmiare qualche centinaia di Euro, ma anche per un fattore estetico o di collezionismo. Bisogna anche considerare il fatto che siamo ormai vicinissimi alla presentazione della nuova generazione, quindi si potrebbe attendere ancora qualche settimana per valutare se vale la pena optare per una GPU RTX 4000 o se, magari, acquistare una scheda Ampere ma a un prezzo ancora più basso; in ogni caso, qualsiasi sia la vostra idea trovate le RTX 3000 Founders Edition sulla pagina dello shop ufficiale.