Con il calo del valore del dollaro rispetto all’euro, NVIDIA ha deciso di abbassare il prezzo delle sue ultime schede grafiche GeForce RTX 4090 e RTX 4080 sul territorio europeo. Infatti, le GeForce RTX 4090 Founders Edition e RTX 4080 Founders Edition sono passate, rispettivamente, da 1.949€ a 1.899€ e da 1.469€ a 1.429€. Si tratta di una diminuzione del 5% rispetto all’originale prezzo di vendita, che sicuramente sarà accolto positivamente da coloro che erano interessati ad acquistarne un esemplare, sebbene al momento entrambi i prodotti risultino esauriti.

This price reduction only reflects changed Dollar/Euro exchange rate. At launch, nVidia had calculated with ~0.98 $/€, but it's currently 1.05 $/€. This is exactly what nVidia now passes on to european consumers. However, this also means that nothing changes for US consumers.

— 3DCenter.org (@3DCenter_org) December 5, 2022