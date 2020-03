Nvidia acquisisce SwiftStack espandendo la divisione AI

Stando alle dichiarazioni delle due società, l’accordo secondo il quale Nvidia acquisirà SwiftStack è ormai firmato e non rimane che chiudere la transazione la quale, sempre stando alle dichiarazioni, dovrebbe ultimarsi nelle prossime settimane.

SwiftPack è un’azienda specializzata nello sviluppo di software per la raccolta di file oggetto utilizzati da AI, HPC ed applicazioni di elaborazione accelerata. È nota soprattutto per i software SwiftStack 7, 1space, ProxyFS, Swift e Controller. Nonostante abbia raccolto fino ad ora 23,6 milioni di dollari, gli analisti di mercato non la ritengono un’azienda di successo. Tuttavia la società in passato ha già collaborato con Nvidia così come con Google, eBay e Valohai oltre ad avere una notevole esperienza con l’hardware Cisco, HPE, Dell e SuperMicro.

L’obbiettivo di Nvidia quindi è quello di integrare il know how del team di SwiftStack sull’infrastruttura AI basata su GPU Nvidia. D’altronde negli ultimi anni Nvidia sta provvedendo ad espandere la propria posizione nel settore professionale, fornendo in particolare supercomputer per i datacenter. Nvidia ha anche annunciato l’anno scorso un piano di acquisizione per Mellanox che realizza soluzioni di connettività per i server, di conseguenza SwiftStack rappresenta un altro tassello per allargare le risorse della sua infrastruttura scalabile di deep learning basata su GPU.

L’acquisizione comunque non impedirà al team di SwiftStack di continuare a sviluppare, supportare e migliorare i propri software. Gli sviluppatori infatti saranno liberi di continuare il lavoro portato avanti fino ad ora, ottenendo però un ulteriore apporto di risorse da parte di Nvidia che consentirà di sviluppare software in aggiunta pensati appositamente per l’hardware della società di Santa Clara.

I termini e le condizioni dell’accordo di acquisizione non sono stato ancora resi noti, tuttavia come detto in apertura, la transazione dovrebbe chiudersi nelle prossime settimane durante le quali potremmo avere ulteriori dettagli.