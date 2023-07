Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, il nuovo connettore 16 pin è già in uso sulla RTX 4070, anche se ufficialmente l’associazione PCI-SIG prevede di renderlo ufficiale per gli standard ATX 3.1 e PCI-Express 6.0. A quanto pare, NVIDIA sta iniziando a metterlo anche su altre GPU, come la RTX 4090.

Un utente ha condiviso su Reddit alcune immagini della sua nuova RTX 4090 Founders Edition, facendo notare come i 4 pin di segnale siano sensibilmente più corti di quelli presenti sul connettore originale. L’uso di pin più corti dovrebbe scongiurare i diversi problemi legati al connettore 12VHPWR, inoltre a quanto pare anche alcuni partner hanno iniziato ad implementarlo: secondo quanto mostrato da Igor’s Lab, MSI ad esempio lo usa già sulla sua RTX 4070 Gaming X Trio.

Credit: Reddit

L’uso di un connettore con i pin più corti non indica però il passaggio al nuovo standard 12V-2×6: in certi casi sulle schede è presente una sorta di “versione aggiornata” del 12VHPWR, come per nel caso della MSI appena citata. Per scoprire se su una scheda è utilizzato il nuovo connettore 12V-2×6 è controllare la dicitura: “H+” indica l’uso del vecchio 16 pin, mentre “H++” indica l’implementazione del nuovo standard.

Visti i molti problemi legati allo standard 12VHPWR, è confortante sapere che NVIDIA e i suoi partner si stiano già muovendo per sostituirlo, non solo sulle schede di fascia media ma anche su quelle più potenti; la RTX 4090 è l’unica scheda finora su cui sono registrati danni, a causa della maggior potenza assorbita che mette a dura prova il connettore.