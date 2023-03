In sordina, NVIDIA ha lanciato una versione della sua attuale ammiraglia Ada Lovelace, ovvero la GeForce RTX 4090, con un nuovo die. Infatti, stando a un post pubblicato su Reddit, la nuova variante della GPU AD102, chiamata AD102-301, è già stata avvistata nelle GeForce RTX 4090 Founders Edition.

La differenza principale tra AD102-301 e la precedente AD102-300 sembra essere la tensione massima. Infatti, quella nuova ha una tensione massima limitata a 1,070V, mentre la precedente arrivava sino a 1,1V. Questo scarto potrebbe sembrare piccolo, ma potrebbe fare la differenza quando si parla di overclocking. Tuttavia, un utente che ha utilizzato un raffreddamento a liquido è stato in grado di spingere la sua GPU fino a 3GHz, rendendo la GeForce RTX 4090 ancora più veloce di quanto già fosse.

È importante far notare che il PCB della nuova GeForce RTX 4090 FE basata su AD102-301 ha un ID diverso rispetto a quello della RTX 4090 FE con AD102-300. Di conseguenza, non è possibile effettuare una sovrascrittura del firmware con quello originale per ottenere una tensione massima più elevata.

Photo Credit: cavitysearch123/Reddit

Ricordiamo che, qualche mese fa, NVIDIA ha iniziato ad utilizzare i chip AD103-301 e AD104-251 nelle schede GeForce RTX 4080 e GeForce RTX 4070. Le nuove GPU sono dotate di un comparatore che controlla la velocità di rotazione delle ventole, confrontando il segnale PWM con i valori reali. Questa funzione non era disponibile nelle versioni precedenti, ovvero AD103-300 e AD104-250, richiedendo ai produttori di schede grafiche di aggiungere un circuito di comparazione alle loro schede. Questo ha semplificato il processo di produzione, eliminando la necessità di aggiungere componenti aggiuntivi e ridurre i costi.

Purtroppo, al momento non possiamo ancora sapere esattamente come il passaggio a AD102-301 influirà sulla produzione, sulle prestazioni e sul costo della scheda.