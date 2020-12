Ecco quando arriveranno le prossime GPU Nvidia

Segnatevi la data sul calendario: Nvidia ha fissato il suo prossimo evento “GeForce RTX: Game On” il 12 gennaio, in concomitanza del CES 2021. Durante la presentazione si parlerà delle “ultime innovazioni riguardo gaming e grafica” secondo l’azienda, anche se non sono stati condivisi ulteriori dettagli. Nuove GPU RTX desktop in arrivo? Verranno annunciate le varianti mobile delle RTX serie 30? Manca davvero poco per scoprirlo.

GeForce RTX: Game On avrà luogo il 12 gennaio del 2021 alle ore 18:00 (9:00 AM PST). A condurre l’evento sarà Jeff Fisher, vicepresidente senior della divisione GeForce di Nvidia, quindi è scontato immaginare che si parlerà di almeno un nuovo prodotto della famiglia GeForce, tuttavia le ultime voci di corridoio indicano come sia possibile vengano annunciate molteplici novità.

L’evento si sovrapporrà all’edizione virtuale del CES 2021 che aprirà le porte al proprio pubblico online a partire dall’11 gennaio e andrà avanti fino al 14 dello stesso mese. Data la portata della fiera, è logico che Nvidia la utilizzi per un annuncio significativo. La società potrebbe presentare quella che forse è la sua GPU della gamma Ampere più attesa dagli utenti, la GeForce RTX 3060, anche se difficilmente gli annunci saranno limitati alla sola scheda desktop.

È molto probabile che l’azienda di Jensen Huang annunci anche l’arrivo delle GPU RTX serie 30 in versione mobile, chip che finiranno a bordo dei laptop da gioco del 2021 di cui probabilmente avremo un’anteprima durante lo svolgimento della fiera americana.

Nelle ultime settimane il management di Nvidia ha dichiarato di avere in cantiere diversi prodotti basati su Ampere. Non sappiamo con certezza cosa Nvidia ha intenzione di svelare al mondo il 12 gennaio 2021, ma l’azienda afferma che sarà un annuncio importante per il mondo del gaming, quindi rimanete sintonizzati.